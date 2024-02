Soul Clap di Bella Brown & The Jealous Lovers

Di giorno è Carol Hatchett, cantautrice, attrice, ballerina e coreografa che ha lavorato con tutta Hollywood da Snoop Dogg, Beyoncè o Bette Midler, passando per un disco che vinto un grammy.

Di notte però, si trasforma nell’eroina blaxploitation Bella Brown, e con la sua formazione di base a Los Angeles The Jealous Lovers ci riporta agli anni d’oro del funk & soul nell’album di debutto Soul Clap.

Ce n’è per tutti i gusti: dal boogie-disco di brani come la titletrack Soul Clap, ai funky breaks stile film anni ’70 di I’m Comin’ For Ya in cui Bella fa il rap, al bellissimo brano soul-jazz What Will You Leave Behind o la ballata minimalista There Is Love.

Non mancano le ispirazioni anni 60, presenti in Bang Bang Bang col suo stile popcorn-boogaloo, e in I Found You col ritmo squisitamente northern soul. E persino una escursione nell’afrobeat, in Lady Time.

Se Bella Brown & The Jealous Lovers dovessero avere un superpotere, sarebbe viaggiare nel tempo, perché Soul Clap è un piacevole e autentico tuffo nel passato. (Adaja Inira)