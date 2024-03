L’album di debutto del siciliano Go.Soul.Map.

Napoli capitale della musica groove in Italia? Può darsi, ma a farle concorrenza ora c’è Catania, dove una fertile scena musicale continua a produrre i suoi frutti, come l’album di debutto del produttore siciliano Salvo “Dub” Bruno – alias Go.Soul.Map. – intitolato Peaceful Sound For Broken Minds.

Uscito per la boutique label italiana Space Echo Records, questo disco è un piccolo gioiello all’intersezione tra pop, soul, jazz e disco, sorretto da atmosfere cosmiche e sognanti grazie all’onnipresenza dei synth e sfumando i confini tra musica mainstream e underground.

Peaceful Sound For Broken Minds respira aria internazionale, non solo per le sonorità decisamente lontane da quelle prettamente italiche, ma anche grazie alla presenza del cantante Londinese di origini nigeriane Derane Obika, parte del gruppo Living Sounds, che presta la voce a 9 delle 11 tracce.

Tra queste, va sicuramente sottolineata Right Of Me, un brano nu disco uscito anche su 45 giri, che cattura immediatamente l’orecchio col suo incandescente ritmo uptempo, il basso contagioso, e le calde note del sintetizzatore, formando un tappeto sonoro che si sposa perfettamente alla magnetica voce di Obika.

Altri brani che spiccano con Derane Obika alla voce sono Pushing, un pezzo midtempo dalle influenze Baleariche, I Am Believe, con la sua melodia ipnotica, e Are U Ready, col suo groove cinematico e notturno.

Oltre a Obika, troviamo anche la cantante siciliana Reiwa Pia su Back In the Underwater, un fetta di soulful exotica misto jazz lounge, e Manuela Amalfitano su Watergate, brano onirico e arioso di soulful elettronica.

Peaceful Sound For Broken Minds è un album sofisticato e maturo, che mette Go.Soul.Map. e la Sicilia fermamente sulla mappa della musica da tenere d’occhio. (Adaja Inira)