Annalisa è la madrina del Roma Pride 2024

La madrina del Roma Pride 2024 prevista per sabato 15 giugno sarà la cantante Annalisa, che per l’occasione sarà presente alla Grande Parata dell’orgoglio LGBT.

“Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante. Celebrare insieme i 30 anni del Roma Pride sarà speciale e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti. Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo”.

Sono queste le parole della regina del pop italiano Annalisa Scarrone dopo aver accettato l'invito da parte del Roma Pride 2024. La sua hit Sinceramente, un invito alla libertà, sarà l'inno della manifestazione che quest'anno compie 30 anni.