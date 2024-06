I torinesi Linda Collins

I Linda Collins tornano alla ribalta con il loro secondo singolo All My World Is Around You, un’anticipazione del tanto atteso album Choices, in uscita nella seconda metà di settembre 2024. Questo nuovo lavoro giunge a quasi tre anni di distanza dal fortunato esordio Tied, pubblicato nel 2021 sempre per Urtovox Records.

Il successo di “Sunbeams” con la partecipazione di Benedetta Sotgiu

Lo scorso 22 marzo, la band torinese aveva già offerto un assaggio del nuovo album con il singolo Sunbeams. Questo primo brano ha immediatamente catturato l’attenzione degli addetti ai lavori, grazie alla voce magica di Benedetta Sotgiu. Benedetta, giovanissima e talentuosa musicista e producer sarda, ha conferito al pezzo un’aura internazionale, suscitando curiosità e ammirazione nel panorama musicale italiano.

Il messaggio di All My World Is Around You

Il nuovo singolo, All My World Is Around You, è un inno a non lasciarsi travolgere dalle difficoltà della vita, che spesso ci spingono in direzioni in cui può essere difficile riconoscersi e ritrovarsi. La canzone è un viaggio emotivo attraverso la speranza, la mancanza, la forza e la debolezza, temi universali che risuonano profondamente nell’animo degli ascoltatori.

Influenze musicali e originalità dei Linda Collins

Musicalmente, il brano esplora la bellezza e la complessità delle relazioni umane, ispirandosi a dimensioni sonore affini a quelle di artisti come Piano Magic, Bon Iver e Iron & Wine. Le melodie sussurrate ricordano le atmosfere di Girls in Hawaii e Sparklehorse, mantenendo però intatta la forte personalità e originalità dei Linda Collins. La band riesce a creare un sound unico che, pur richiamando illustri influenze, non viene mai oscurato da esse.

L’attese di Choices, il nuovo album del 2024

Con All My World Is Around You, i Linda Collins confermano il loro talento nel mescolare emozioni intense con raffinatezza musicale, offrendo un brano che promette di essere uno dei punti di forza del prossimo album Choices. I fan della band e gli amanti della musica italiana di qualità possono aspettarsi un disco ricco di sorprese e di profondità artistica, pronto a lasciare un segno nel panorama musicale contemporaneo. (La redazione)