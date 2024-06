Prime Day 2024 di Amazon, tornano le grandi offerte il 16 e 17 luglio

Il Prime Day di Amazon, uno degli eventi di shopping online più attesi dell’anno, torna il 16 e 17 luglio 2024. Quest’anno, Amazon promette centinaia di migliaia di offerte dedicate esclusivamente ai clienti Prime, coprendo un’ampia gamma di categorie, tra cui abbigliamento, elettronica, smart home e bellezza. Le offerte includono prodotti di marchi noti come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri.

Prime Day Festival: celebrazioni in Salento

Per celebrare la decima edizione del Prime Day, Amazon organizza il Prime Day Festival, un evento speciale che si terrà dal 12 al 14 luglio tra Lecce e Otranto, in Puglia. L’evento è aperto al pubblico e offrirà una varietà di attività, tra cui showcase musicali con ospiti come The Kolors e Elisa True Crime, eventi sportivi, intrattenimento per bambini e molto altro.

Offerte anticipate e benefici per i clienti Prime

I clienti Prime possono già iniziare a risparmiare grazie alle offerte anticipate disponibili su Amazon.it. Le offerte includono sconti su dispositivi Amazon, come Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Inoltre, i nuovi utenti di Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi gratuiti del servizio, che include oltre 100 milioni di brani e podcast senza pubblicità.

Eventi e attività al Prime Day Festival

Il Prime Day Festival si svolgerà in due location: Piazza Sant’Oronzo a Lecce e la spiaggia degli Alimini a Otranto. A Lecce, gli eventi includeranno installazioni immersive, showcase di prodotti Made in Italy, e spettacoli dal vivo, come l’esibizione di The Kolors e una sessione di Prime Reading con Elisa True Crime.

Intrattenimento e shopping ad Otranto

A Otranto, il Balnearea Beach ospiterà attività come beach volley, tornei, sessioni di Prime Gaming, e aree dedicate a Amazon Music e Alexa. I visitatori potranno inoltre esplorare le offerte di Prime Day, provare il servizio di consegna Amazon Fresh e divertirsi con giochi e gadget.

Prepararsi per il Prime Day: consigli utili

Per sfruttare al meglio il Prime Day, i clienti possono impostare notifiche personalizzate sulle offerte tramite l’app di Amazon, utilizzare Alexa per monitorare le offerte sui prodotti salvati e approfittare delle opzioni di consegna rapide e convenienti. Inoltre, Amazon offre diverse modalità di pagamento, tra cui carte di credito, contanti presso punti vendita autorizzati, e la nuova opzione BANCOMAT Pay®.

Prime Day nel mondo

Il Prime Day non si limita all’Italia: l’evento si svolgerà contemporaneamente in numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone e molti altri. I clienti Prime in India avranno l’opportunità di partecipare più avanti nell’estate.

Le migliori offerte

Il Prime Day di Amazon 2024 promette di essere un evento eccezionale per tutti i clienti Prime, offrendo non solo incredibili opportunità di risparmio, ma anche una serie di esperienze uniche grazie al Prime Day Festival. Che si tratti di fare shopping online o partecipare agli eventi in Puglia, i clienti hanno molto da aspettarsi da questa edizione speciale. (La redazione)

