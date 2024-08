My Brightest Diamond con il nuovo album “Fight The Real Terror”

Il 13 settembre 2024, My Brightest Diamond, progetto musicale della cantautrice e polistrumentista americana Shara Nova, pubblicherà il suo sesto album in studio intitolato Fight The Real Terror. Questo nuovo lavoro segna il ritorno di Nova dopo sei anni dal suo ultimo album A Million, and One del 2018.

I singoli anticipatori

L’uscita dell’album è stata preceduta da due singoli: “Have You Ever Seen An Angel” e “Safe House“. Questi brani offrono un’anteprima delle sonorità e delle tematiche che caratterizzano il nuovo disco. Entrambi i singoli, accompagnati da video evocativi, hanno già catturato l’attenzione del pubblico e preparano il terreno per l’uscita dell’album.

Il processo creativo e l’ispirazione

Fight The Real Terror è stato scritto e registrato in un periodo di grande introspezione per Nova. Durante un blackout nella sua città natale di Detroit, subito dopo la notizia della morte di Sinéad O’Connor, Shara ha trovato ispirazione riflettendo sulla vita e sull’arte della cantautrice irlandese. In quell’oscurità, armata solo della sua chitarra, Nova ha dato vita ai demo dei brani che compongono l’album.

Tematiche e messaggio del disco

L’album è un invito all’azione e alla riflessione. Attraverso testi provocatori e speranzosi, Nova esplora temi di vulnerabilità, paura e attivismo. Le canzoni sono intime e allo stesso tempo espansive, esortando gli ascoltatori a confrontarsi con le proprie paure e a lottare per un mondo migliore. La stessa Nova ha descritto Fight The Real Terror come un lavoro che non offre risposte definitive, ma piuttosto una finestra sulle sue contemplazioni personali.

Collaborazioni e produzione

Per la produzione del disco, Nova ha collaborato con Tom Schick, noto per il suo lavoro con artisti del calibro di Wilco, Mavis Staples e Norah Jones. Registrato principalmente nel loft degli Wilco a Chicago, l’album mantiene gran parte delle registrazioni demo originali realizzate durante il blackout, a cui sono stati aggiunti solo basso, piano e chitarra.

La Carriera di My Brightest Diamond

Con una carriera iniziata nel 2006, My Brightest Diamond ha pubblicato cinque album acclamati, ognuno dei quali ha mostrato un’evoluzione sonora diversa, pur mantenendo come elemento centrale la sua voce davvero unica. Shara Nova, con la sua formazione classica e lo spirito da autodidatta, ha creato un’identità musicale distintiva che continua a evolversi con ogni nuovo progetto.

L’attesa del nuovo album

L’attesa per Fight The Real Terror è alta, soprattutto tra i fan di lunga data di My Brightest Diamond. Questo album promette di essere un altro capitolo significativo nella carriera di Shara Nova, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e riflessiva. Non resta che attendere il 13 settembre 2024 per scoprire tutte le sfumature di questo nuovo, affascinante lavoro. (La redazione)