Antonello Venditti: dopo la triste vicenda del “ragazzo speciale”, torna virale la gaffe del 2019 sulla Calabria

Recentemente, il cantautore romano Antonello Venditti è stato al centro delle polemiche a seguito di un episodio avvenuto durante un suo concerto a Barletta. Durante l’evento, Venditti ha rivolto parole non affatto carine a una fan disabile, un gesto che ha scatenato un’ondata di critiche sui social media e nei principali media italiani. Questo incidente ha riacceso l’interesse su un altro episodio controverso del passato del cantante, avvenuto nel 2019 in Sicilia.

Il video del 2019: una Gaffe in Calabria

Con il ritorno sotto i riflettori del nome di Antonello Venditti, è tornato a circolare in rete un video di un suo concerto del 2019 in Sicilia, in cui il cantautore si era lasciato andare a commenti poco lusinghieri sulla Calabria. Durante il concerto, Venditti si era domandato dal palco: «Ma perché Dio ha fatto la Calabria? Lì non c’è niente». Queste affermazioni, pronunciate di fronte al pubblico siciliano, avevano suscitato indignazione non solo tra i calabresi ma anche tra molte altre persone che si sono sentite offese dal tono irrispettoso delle parole del cantante.

Le reazioni e le polemiche

Le parole di Venditti avevano provocato un’ondata di reazioni negative, soprattutto tra i calabresi, che si sono sentiti profondamente colpiti dall’uscita infelice dell’artista. Le sue affermazioni avevano dato origine a un acceso dibattito sulla percezione della Calabria e sul rispetto che si deve a ogni regione e comunità italiana. Molti si erano chiesti come un artista di fama nazionale potesse esprimersi in modo così sbrigativo e offensivo su una terra che, pur con le sue difficoltà, è ricca di storia, cultura e bellezze naturali.

La ritrattazione di Venditti

Di fronte alla crescente polemica, Antonello Venditti aveva cercato di chiarire la sua posizione, rilasciando dichiarazioni alla stampa nelle quali spiegava che le sue parole erano state fraintese. «È stato un equivoco – disse Venditti –, al concerto ho persino dedicato una canzone-preghiera alla Calabria, “Stella”. Amo moltissimo quella terra». Con queste parole, il cantautore cercò di attenuare l’impatto delle sue precedenti dichiarazioni, sottolineando il suo affetto per la Calabria e il suo intento di omaggiarla attraverso la musica.

La questione del ponte e il futuro della Calabria

Un altro elemento della polemica riguardava la successiva affermazione di Venditti, che aggiunse: «Spero almeno facciano il Ponte, così la Calabria esisterà». Questa battuta, che alludeva alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, fu interpretata da molti come un’ulteriore offesa, un modo per ridurre la Calabria a una terra isolata e priva di valore se non connessa al resto del Paese. Anche in questo caso, le parole del cantautore furono oggetto di ampie discussioni, alimentando un dibattito su temi molto sentiti dai calabresi e dagli italiani in generale.

Conclusione

L’episodio del 2019 e la recente vicenda del “ragazzo speciale” a Barletta hanno messo in luce come le parole e i gesti di personaggi pubblici come Antonello Venditti possano avere un impatto profondo sull’opinione pubblica. Le dichiarazioni del cantante, seppur mitigate in un secondo momento, hanno sollevato questioni importanti legate al rispetto e alla sensibilità verso le diverse realtà regionali italiane. Questi episodi ci ricordano quanto sia importante, soprattutto per figure di spicco, riflettere con attenzione sulle proprie parole e sulle conseguenze che esse possono avere. (La redazione)