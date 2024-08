Fatboy Slim: il Re del Big Beat dal vivo in Italia

Fatboy Slim è un nome che ha segnato profondamente la storia della musica elettronica. Con il suo stile unico, definito come big beat, una fusione esplosiva di hip hop, breakbeat, rock e R&B.

Il DJ britannico ha conquistato il cuore degli amanti della musica dance mondiale dagli anni ’90 in poi. Per ben dodici anni consecutivi, ha trovato posto nella prestigiosa classifica Top100 Djs di DJ Magazine, affermandosi come uno dei massimi esponenti del genere.

Un’icona internazionale

Le hit di Fatboy Slim, come Right Here, Right Now, Rockafeller Skank e Praise You, hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, consolidando la sua fama a livello internazionale. Oltre al suo eccezionale talento solista, il DJ britannico può vantare collaborazioni di alto calibro con artisti del calibro di Madonna, Damon Albarn dei Blur, Macy Gray, David Byrne, Dizzee Rascal e Iggy Pop, tra gli altri. La sua influenza e il suo contributo al panorama musicale mondiale sono indiscutibili.

Il ritorno in Italia: due date da non perdere

E ora, per la gioia dei suoi numerosi fan italiani, il leggendario Fatboy Slim è pronto per fare il suo trionfante ritorno nella Penisola. Saranno due gli imperdibili appuntamenti in programma:

4 SETTEMBRE 2024 – Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Il primo live si terrà nella suggestiva Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, un luogo magico e incantevole che farà da cornice al suo incredibile dj set.

5 SETTEMBRE 2024 – Cremona, Piazza del Comune (all’interno di TRF Live sotto il Torrazzo)

Il secondo appuntamento si svolgerà nella storica Piazza del Comune di Cremona, un luogo ricco di storia e tradizione che si trasformerà in una pista da ballo all’aperto per accogliere l’iconico artista.

Un’esperienza musicale indimenticabile

Questi due live saranno l’occasione perfetta per vivere un’esperienza musicale indimenticabile, in cui il mito assoluto della musica elettronica farà vibrare Roma e Cremona con i suoi eccezionali dj set. Non perdete l’opportunità di essere parte di questo evento straordinario e di lasciarvi travolgere dalla carica energetica e dall’innovativo sound di Fatboy Slim.

Il Re del Big Beat

Fatboy Slim, il Re del Big Beat, è pronto a regalare al pubblico italiano due serate indimenticabili, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di coinvolgere e entusiasmare il suo pubblico. Preparatevi a ballare e a lasciarvi trasportare dalla musica di uno dei più grandi artisti della storia della musica elettronica. (La redazione)