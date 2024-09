Laurie Anderson torna con “Amelia”, un album che racconta l’ultimo tragico volo di Amelia Earhart

Oggi, 30 agosto 2024, Nonesuch Records pubblica Amelia, il nuovo album di Laurie Anderson, che segna il suo atteso ritorno con materiale inedito dopo sei anni di silenzio discografico. Il disco rappresenta un momento significativo nella carriera di Anderson, la rinomata artista e pioniera dell’avanguardia, che quest’anno ha ricevuto il prestigioso Grammy Lifetime Achievement Award.

Un tributo ad Amelia Earhart

Amelia è un’opera concettuale che si immerge nella tragica storia dell’aviatrice Amelia Earhart, scomparsa misteriosamente durante il suo tentativo di circumnavigare il globo nel 1937. L’album, che si compone di ventidue brani, intreccia musica e parole per esplorare gli ultimi momenti della vita di Earhart, ispirandosi ai suoi diari, ai telegrammi inviati al marito e all’immaginazione di Anderson su ciò che una donna in volo intorno al mondo potrebbe aver pensato.

Collaborazioni e orchestrazioni

Per la realizzazione di Amelia“, la Anderson si è avvalsa della collaborazione della Filharmonie Brno, diretta da Dennis Russell Davies, oltre a un ensemble di musicisti di alto livello tra cui Anohni, Gabriel Cabezas, Rob Moose, Ryan Kelly, Martha Mooke, Marc Ribot, Tony Scherr, Nadia Sirota e Kenny Wolleson. Questa fusione di talenti ha dato vita a un’opera musicale ricca e stratificata, che mescola elementi di musica orchestrale, elettronica e sperimentale.

Il singolo “Road to Mandalay”

Ad anticipare l’uscita dell’album, è stato scelto il singolo “Road to Mandalay”, che introduce il pubblico al viaggio sonoro e narrativo di Amelia. Questo brano rappresenta un punto di accesso privilegiato all’universo tematico dell’album, offrendo un assaggio del potente connubio tra lirismo poetico e composizioni avanguardistiche che caratterizza il nuovo lavoro di Anderson.

Un’edizione limitata per i collezionisti

Per celebrare questa nuova uscita, Nonesuch Records ha previsto una speciale edizione limitata di Amelia, disponibile in vinile autografato da Laurie Anderson. Questa edizione, già disponibile per il pre-ordine sul Nonesuch Store, è destinata a diventare un pezzo da collezione per i fan e gli appassionati dell’artista.

Laurie Anderson: una carriera di successi

Laurie Anderson continua a essere una figura centrale nel panorama artistico contemporaneo. Dagli esordi con l’album Life on a String nel 2001, fino al Grammy vinto per “Landfall” nel 2018, la sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti. Oltre alla musica, il suo impegno si estende all’arte visiva, alla poesia, al cinema e alla realtà virtuale, come dimostrato dalla sua innovativa opera VR “La Camera Insabbiata”, premiata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Mostre e riconoscimenti recenti

Recentemente, Anderson ha continuato a esplorare nuovi territori artistici con mostre e installazioni in tutto il mondo, tra cui “The Weather” al Smithsonian’s Hirshhorn Museum e “Looking into a Mirror Sideways” al Moderna Museet di Stoccolma. Inoltre, ha ricevuto la Medaglia Stephen Hawking 2024 per la comunicazione scientifica, e un asteroide è stato intitolato in suo onore.

Un’eredità musicale che continua a ispirare

Con Amelia, Laurie Anderson riafferma il suo ruolo di pioniera nell’arte e nella musica, continuando a sfidare i confini dei generi e delle forme espressive. Un nuovo album che rende omaggio a una delle figure più iconiche della storia dell’aviazione Amelia Earhart. (La redazione)