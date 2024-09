Taylor Swift a sostegno di Kamala Harris: un endorsement significativo

Taylor Swift ha recentemente dichiarato il suo supporto per Kamala Harris alle elezioni presidenziali del 2024. L’annuncio è stato fatto su Instagram, dove la cantante ha condiviso le sue riflessioni politiche e ha mobilitato i suoi fan, in particolare i giovani, a informarsi e a registrarsi per votare. Questo endorsement non è solo un supporto al ticket democratico, ma anche una critica implicita a Donald Trump e al suo uso dell’intelligenza artificiale (IA) per diffondere disinformazione con una finta Swift che (falsamente) la supportava.

Il supporto a Kamala Harris e Tim Walz

Taylor Swift ha espresso chiaramente il suo sostegno a Kamala Harris, definendola una leader capace e stabile, in grado di portare calma in un momento politico turbolento. Ha anche lodato Tim Walz, il compagno di corsa di Harris, per il suo impegno a favore dei diritti LGBTQ+, della fecondazione in vitro e dei diritti delle donne. Swift ha sottolineato di aver fatto ricerche approfondite prima di prendere la sua decisione, e ha invitato i suoi follower a fare lo stesso.

Critica all’uso dell’IA e attacco a Donald Trump

Swift ha rivelato che una versione digitale di lei, creata attraverso l’intelligenza artificiale, era stata utilizzata per promuovere falsamente la candidatura di Donald Trump. Questo episodio l’ha spinta a parlare apertamente delle sue scelte elettorali, con l’obiettivo di combattere la disinformazione attraverso la verità. Ha usato questo esempio per evidenziare i pericoli della diffusione di informazioni false e manipolate, ribadendo la necessità di trasparenza in un momento cruciale come quello delle elezioni.

Attacco indiretto a Vance

In modo sottile ma pungente, Swift ha ironizzato su J.D. Vance, il vice di Trump, postando su Instagram una foto con il suo gatto e firmandola come “Childless Cat Lady” (una “gattara senza figli”), un riferimento a un commento di Vance che aveva criticato le donne senza figli. Con questa mossa, Swift ha dimostrato la sua abilità nell’usare l’umorismo per rispondere a critiche personali, rafforzando ulteriormente il suo messaggio politico.

Invito all’azione

Oltre a esprimere il suo sostegno, Swift ha esortato i suoi follower a registrarsi per votare e a prendere in considerazione il voto anticipato, indicando come questo processo sia spesso più semplice. Ha promesso di fornire maggiori informazioni nelle sue storie di Instagram per aiutare gli elettori a navigare nel processo di registrazione e votazione.

Conclusione

Con il suo sostegno a Kamala Harris, Taylor Swift non solo prende una posizione politica chiara, ma si impegna anche a combattere la disinformazione e a mobilitare i suoi fan per partecipare attivamente al processo elettorale. La sua influenza può avere un impatto significativo, soprattutto tra i giovani elettori, rendendo il suo endorsement un fattore potenzialmente decisivo nelle elezioni. (La redazione)