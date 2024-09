Finale US Open 2024: Jannik Sinner contro Taylor Fritz. In diretta TV alle 20 su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre

Domenica 8 settembre 2024 sarà una giornata indimenticabile per il tennis mondiale, con la finale maschile dello US Open che vedrà protagonisti Jannik Sinner e Taylor Fritz. Alle 20:00 (ora italiana), i due campioni scenderanno in campo per contendersi il prestigioso titolo. La partita sarà trasmessa in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, permettendo a tutti gli appassionati di seguire questo evento storico.

Jannik Sinner: un primato storico per l’Italia

Per Sinner, questa finale rappresenta un traguardo storico: è infatti il primo tennista italiano a raggiungere l’ultimo atto dello US Open in singolare maschile. Un’eventuale vittoria lo renderebbe il primo giocatore dai tempi di Guillermo Vilas, nel 1977, a completare i suoi primi due trionfi Slam nello stesso anno. L’italiano, numero uno del mondo nella classifica ATP, ha collezionato 54 vittorie e solo 5 sconfitte nel 2024, e si avvia a chiudere la stagione da leader assoluto nel ranking, un risultato mai raggiunto da nessun tennista italiano.

Con 2.185 punti di vantaggio su Alexander Zverev, secondo nella Race To Turin, Sinner ha l’opportunità di consolidare ulteriormente il suo primato, portando il gap a 2.885 punti in caso di vittoria.

Taylor Fritz: il ritorno del tennis americano ai vertici

Taylor Fritz, dal canto suo, rappresenta una speranza per il tennis statunitense. L’americano è il primo finalista in un major dal 2009 e punta a diventare il primo campione USA in uno Slam in singolare maschile dal trionfo di Andy Roddick allo US Open del 2003. Già alla sua quarta finale stagionale, Fritz è salito al settimo posto nel ranking mondiale e al quinto nella Race. Un successo lo porterebbe al numero quattro del mondo, rafforzando le sue chance di qualificazione per le Nitto ATP Finals.

Precedenti tra Sinner e Fritz: una sfida equilibrata

Sinner e Fritz si incontrano per la terza volta in carriera, e il bilancio dei precedenti è in perfetta parità: 1-1. Questo rende la sfida ancora più imprevedibile e avvincente, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato di essere in grande forma nel corso della stagione.

Le aspettative per la finale dello US Open 2024

La finale dello US Open 2024 tra Jannik Sinner e Taylor Fritz non è solo una sfida tra due grandi campioni, ma rappresenta anche un momento di svolta per il tennis internazionale. Da un lato, l’Italia potrebbe vedere il suo primo trionfo a Flushing Meadows, dall’altro, gli Stati Uniti sognano il ritorno ai vertici del tennis mondiale. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di meritare questo palcoscenico, e il match si preannuncia come una battaglia epica.

Come seguire la finale in diretta

La finale sarà trasmessa in diretta alle ore 20 su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Un’occasione unica per gli appassionati italiani di assistere gratuitamente a questo appuntamento con la storia. Non perdetevi questo straordinario evento che potrebbe segnare una nuova era per il tennis mondiale. (La redazione)