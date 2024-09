Baby Gang conquista l’Europa. Il tour e il nuovo album “Angelo del male”

Baby Gang torna alla ribalta con il suo ultimo album L’angelo del male, che ha conquistato la vetta della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Il disco, certificato Oro, ha consolidato il successo del rapper, che ha raggiunto un totale di 2 miliardi di streaming su Spotify. Con questo nuovo progetto, Baby Gang alimenta il desiderio dei suoi fan di vederlo dal vivo, offrendo l’opportunità di vivere l’intensità dei suoi testi e della sua musica in prima persona.

Un tour europeo molto atteso

A partire da ottobre 2024, Baby Gang porterà la sua musica sui palchi di tutta Europa. Conosciuto per la sua energia travolgente e la capacità di connettersi con il pubblico, l’artista darà inizio al tour The End of the World European Tour il 25 ottobre 2024 al Circo Momo de L’Aquila, un evento che segna il suo primo vero concerto. Il tour proseguirà in alcune delle location più prestigiose del continente, tra cui il Bataclan di Parigi e l’Astra di Berlino. Questo tour è un’opportunità imperdibile per vedere l’artista italiano più ascoltato all’estero nel 2023, con collaborazioni di fama internazionale come Lacrim, Jul, Raf Camora, Mora e Russ Millions.

Le date del tour europeo 2024

Ecco tutte le date confermate del tour di Baby Gang:

25 ottobre : Circo Momo de L’Aquila (Data Zero)

: Circo Momo de L’Aquila (Data Zero) 28 ottobre : Razzmatazz di Barcellona

: Razzmatazz di Barcellona 29 ottobre : La Riviera di Madrid

: La Riviera di Madrid 31 ottobre : X-TRA di Zurigo

: X-TRA di Zurigo 2 novembre : Live Music Hall di Colonia

: Live Music Hall di Colonia 4 novembre : Cirque Royal di Bruxelles

: Cirque Royal di Bruxelles 5 novembre : Bataclan di Parigi

: Bataclan di Parigi 6 novembre : Rockhal Club di Lussemburgo

: Rockhal Club di Lussemburgo 8 novembre : Arenavägen 75 di Stoccolma

: Arenavägen 75 di Stoccolma 10 novembre: Astra di Berlino

Il ritorno in Italia nel 2024 con “La fine del mondo tour”

Dopo il successo del tour europeo, Baby Gang tornerà in Italia a dicembre per “La fine del mondo tour”, che comprenderà tre attesissime date nei palasport italiani:

12 dicembre : Palaprometeo di Ancona

: Palaprometeo di Ancona 14 dicembre : Unipol Forum di Assago, Milano

: Unipol Forum di Assago, Milano 21 dicembre: Inalpi Arena di Torino

“L’angelo del male”: il manifesto di Baby Gang

“L’Angelo del Male”, pubblicato sotto l’etichetta No Parla Tanto Records/Warner Music Italy, è molto più di un album. È un vero e proprio manifesto della vita di Zaccaria Mouhib, alias Baby Gang. Attraverso i suoi testi crudi e diretti, l’artista racconta la sua esperienza di vita, dalla dura infanzia vissuta tra le difficoltà economiche e i pregiudizi, fino alla scoperta della sua passione per la musica, che gli ha permesso di emergere come voce delle seconde generazioni in Italia. Il disco vede anche la partecipazione di alcune delle più grandi star del rap italiano, tra cui Sfera Ebbasta, Marracash, Blanco, e molti altri.

Le origini di Baby Gang e la scalata al successo

Nato a Lecco il 26 giugno 2001 da genitori immigrati marocchini, Baby Gang ha vissuto una giovinezza segnata da difficoltà economiche e sociali. All’età di undici anni, ha lasciato la famiglia per non pesare sulla loro situazione, ma questa scelta lo ha portato a vivere sulla strada. La sua musica è diventata uno strumento di rivalsa, permettendogli di raccontare senza filtri le sfide affrontate e la determinazione di chi, come lui, cerca di costruire un futuro migliore nonostante le avversità.

Discografia

Nel corso della sua carriera, Baby Gang ha pubblicato due EP, “EP1″ (2021) e “EP2” (2022), entrambi certificati Oro, e tre album di grande successo:

“Delinquente” (2021) , certificato Oro

, certificato Oro “Innocente” (2023) , certificato Platino

, certificato Platino “L’Angelo del Male” (2024), certificato Oro

Con questi traguardi, Baby Gang continua a ridefinire il panorama della musica rap in Italia, ponendosi come una delle voci più influenti e riconosciute a livello internazionale.

Conclusione

Il 2024 segna un punto di svolta per Baby Gang, con il suo tour internazionale e il successo dell’album L’angelo del male. La sua musica, che affronta temi di disagio sociale e rivalsa personale, continua a risuonare con un pubblico sempre più vasto, consolidando il suo ruolo di portavoce delle nuove generazioni. (La redazione)