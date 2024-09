Tommaso Di Giulio: “Dinosauri” è il nuovo album del cantautore romano

Il 27 settembre 2024 il cantautore romano Tommaso Di Giulio torna sulla scena musicale con il suo quarto album intitolato Dinosauri. Prodotto dalla Flamingo Management, questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore capitolo nella carriera del cantautore romano, che già vanta una lunga esperienza e collaborazioni con artisti del calibro di Max Gazzè, Marina Rei e Yuman. Con un background artistico che spazia dalla musica al cinema, Di Giulio si conferma un interprete poliedrico e innovativo.

Un viaggio tra amicizie, amori e cambiamenti

Con Dinosauri, Tommaso Di Giulio affronta tematiche universali come le relazioni, le ambizioni e lo scorrere del tempo, creando un dialogo tra esperienze intime e sensazioni collettive. Le otto tracce dell’album si immergono in riflessioni sul cambiamento, sulle nuove prospettive e sulla resistenza che spesso incontriamo di fronte a esso. Tuttavia, è proprio nella sua capacità di trasmettere positività attraverso un mix di generi musicali che si trova la forza di questo lavoro. Le influenze soul, funk e folk psichedeliche conferiscono al disco un ritmo ballabile, in contrasto con la profondità dei testi, creando così un’interessante dicotomia tra parole e suoni.

L’arte di Giulia Scherani: una copertina fuori dal comune

Una nota particolare dell’album è rappresentata dall’aspetto visivo: la copertina e i singoli collegati a Dinosauri sono stati illustrati da Giulia Scherani, una giovane fan di soli 14 anni. Appassionata alla musica di Tommaso Di Giulio fin dalla tenera età grazie alla madre, Giulia ha creato un concept visivo che rispecchia il mondo di Dinosauri attraverso simpatiche illustrazioni di dinosauri alle prese con le sfide della vita quotidiana. Un lavoro che unisce la freschezza dell’età all’impegno artistico, offrendo un ulteriore strato di interpretazione al messaggio dell’album.

Una carriera tra musica, cinema e arte

Nato a Roma nell’agosto del 1986, Tommaso Di Giulio è una figura poliedrica del panorama artistico italiano. Da oltre vent’anni si occupa di musica, cinema e arti visive, esplorando le interconnessioni tra questi mondi. Dal 2008 ha lavorato come autore e sceneggiatore per varie emittenti televisive come TV2000, Rai, Sky Arte, e ha collaborato a progetti di portata nazionale, da Zecchino D’Oro a Fremantle e Discovery Channel. Il suo percorso musicale inizia nel 2013 con l’album Per fortuna dormo poco, un debutto che ha subito attirato l’attenzione della critica per il suo stile “pop cinematografico”. Da quel momento in poi, Di Giulio ha suonato in numerosi festival e aperto i concerti di leggende come Franco Battiato, Pino Daniele e Francesco De Gregori.

Collaborazioni e nuovi progetti

Tra gli episodi più significativi della carriera di Di Giulio si annoverano la sua collaborazione con Max Gazzè per il brano Disordine d’Aprile nel 2015 e il lancio del suo secondo album L’Ora Solare. Nel 2018 ha pubblicato il suo terzo disco, Lingue, seguito dalla fondazione del gruppo Caltiki, un trio che mescola garage-rock, psichedelia e sixties beat. Con la band, Di Giulio ha esplorato nuove sonorità nel concept album Amazzoni (2021). Recentemente, ha firmato anche il brano Ora e Qui per Yuman, presentato al Festival di Sanremo nel 2022.

Un ritorno atteso: Dinosauri

Il 2024 segna il ritorno di Tommaso Di Giulio nella sua veste di cantautore con Dinosauri, un album che esplora la crescita personale, l’evoluzione e l’importanza dell’amicizia. Dopo un percorso artistico ricco di esperienze e influenze, Di Giulio si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con un lavoro che promette di essere un viaggio emotivo e musicale, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano. (La redazione)