Stop Making Sense, il film concerto dei Talking Heads diretto da Jonathan Demme

Il 19 ottobre 2024, in occasione della Festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre), ha debuttato il progetto speciale Stop Making Sense. 40 Anniversary Experience, una celebrazione del quarantesimo anniversario del leggendario film concerto dei Talking Heads diretto dal regista Premio Oscar® Jonathan Demme.

Stop Making Sense: il film concerto di Jonathan Demme

Stop Making Sense è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori film concerto di tutti i tempi. Girato nel dicembre 1983 al Pantages Theater di Hollywood, cattura la performance dei Talking Heads, storica band composta da David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison, nel momento più alto della loro carriera. Il film è stato realizzato in tre notti consecutive, senza interviste o interruzioni narrative, concentrandosi unicamente sull’energia esplosiva del live show. Questo approccio innovativo ha ridefinito il genere del documentario rock, facendolo diventare un punto di riferimento insuperato per il settore.

Anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma

Il 19 ottobre 2024, la proiezione in anteprima italiana di Stop Making Sense. 40 Anniversary Experience avverrà al Teatro Olimpico di Roma. Questo evento speciale sarà presentato dal critico musicale Gino Castaldo, che accompagnerà il pubblico insieme a Jerry Harrison, storico chitarrista dei Talking Heads, e James Mockoski, responsabile del restauro del film. Durante la serata, i fan potranno immergersi completamente nell’atmosfera unica di uno dei concerti più famosi della storia della musica.

Stop Making Sense Party: Milano celebra il film

Il 24 ottobre, a Milano, il celebre locale Alcatraz ospiterà lo Stop Making Sense Party nell’ambito della nona edizione del JAZZMI 2024. Questo evento speciale unirà la proiezione del film con una serata musicale che celebrerà l’eredità dei Talking Heads. L’atmosfera sarà arricchita da un dress code ispirato agli anni Ottanta, richiamando l’epoca in cui Stop Making Sense fece il suo debutto nel 1984. Sarà un’occasione perfetta per rivivere l’essenza di un periodo musicale irripetibile.

Proiezioni nelle sale italiane in 4K: novembre 2024

Dopo le celebrazioni a Roma e Milano, il film verrà proiettato in alcune sale italiane solo per tre giorni: 11, 12 e 13 novembre 2024. Sarà l’opportunità per godersi Stop Making Sense nella sua versione restaurata in 4K e con audio Dolby Atmos 7.1. Il restauro, curato da James Mockoski e supervisionato da Jerry Harrison, è distribuito in Italia grazie alla collaborazione tra Nexo Studios e A24. I fan potranno consultare l’elenco completo delle sale e acquistare i biglietti in prevendita a partire dal 16 ottobre su nexostudios.it.

L’eredità di Stop Making Sense: perché è ancora rilevante

A quattro decenni dalla sua uscita, Stop Making Sense rimane un riferimento fondamentale per i film concerto e i documentari musicali. Definito dal The Village Voice come “il miglior film concerto che abbia mai visto”, la sua influenza si estende oltre la musica. La straordinaria esibizione dei Talking Heads, l’iconica gag del “Big Suit” di David Byrne e la sinergia tra musicisti e coristi creano un’esperienza visiva e musicale senza tempo. Il film ha ispirato generazioni di artisti e cineasti, ponendo i Talking Heads al centro della scena creativa internazionale.

Conclusione

Le celebrazioni del 40° anniversario di Stop Making Sense rappresentano un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica e del cinema. Il progetto non solo offre la possibilità di rivivere un momento iconico della cultura pop, ma arricchisce l’esperienza con eventi esclusivi e proiezioni in alta qualità. Non perdere l’opportunità di immergerti nell’universo dei Talking Heads e riscoprire un film che, ancora oggi, continua a riscrivere le regole del genere. (La redazione)