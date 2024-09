Il ritorno dei Fitness Forever: nuovo singolo “A vele spiegate” con Calcutta e Alan Sorrenti

Dopo un’attesa di cinque anni, i Fitness Forever tornano sotto i riflettori con un nuovo singolo intitolato A vele spiegate, disponibile da venerdì 20 settembre 2024 su tutte le piattaforme digitali. Questo brano, frutto della collaborazione con Calcutta, anticipa il loro quinto album, Amore e salute, in uscita prevista a novembre 2024. Come i precedenti lavori della band partenopea, anche questo sarà pubblicato dall’etichetta madrilena Elefant Records con distribuzione Altafonte.

La collaborazione con Calcutta e Alan Sorrenti

A vele spiegate segna la partecipazione di due figure iconiche della musica italiana contemporanea. Calcutta, cantautore tra i più influenti della sua generazione, non solo co-scrive il brano, ma vi presta anche la sua voce, regalando una sfumatura unica all’opera. Inoltre, il celebre Alan Sorrenti arricchisce il pezzo con inserti vocali, conferendo ulteriore profondità alla texture sonora. Questa collaborazione multigenerazionale testimonia la continua evoluzione musicale dei Fitness Forever, che riescono a unire tradizione e contemporaneità.

Sonorità tra jazz-funk e colonne sonore

Il nuovo singolo non è solo una canzone, ma una metafora della vita, un viaggio musicale senza una destinazione precisa, che abbraccia Napoli, Sorrento e oltre. L’arrangiamento di “A Vele Spiegate” si distingue per la sua raffinatezza, spaziando dal jazz-funk in salsa carioca a influenze tipiche dei grandi compositori di colonne sonore, come Arthur Verocai. Questo mix stilistico richiama anche le atmosfere dei dischi di Alberto Radius degli anni ’70, riuscendo a evocare un suono sofisticato e nostalgico, pur rimanendo estremamente attuale.

“Tonight”, l’album precedente, e il Neapolitan Funk

I Fitness Forever non sono nuovi alla scena musicale italiana, avendo già lasciato un segno con il loro precedente album Tonight. In particolare, la traccia Andrè, una suite disco/funk/balearic cantata in napoletano, è stata una delle pietre miliari del nuovo Neapolitan Funk, anticipando un’ondata che ha monopolizzato dancefloor e playlist negli ultimi anni. Grazie a questa capacità di rinnovare il sound napoletano con influenze moderne, il gruppo si è guadagnato il riconoscimento di super gruppo della scena musicale italiana.

I Fitness Forever: una band con collaborazioni eccellenti

La qualità musicale dei Fitness Forever è sostenuta da un collettivo di musicisti straordinari, guidato dal carismatico Carlos Valderrama. La band vanta collaborazioni con alcuni dei nomi più prestigiosi della musica contemporanea italiana, tra cui, oltre a Calcutta e Alan Sorrenti, artisti come Nu Genea, Elisa, Colapesce e Dimartino, Popa, Tropico, Parbleu e PS5. Questi legami musicali confermano la versatilità e il prestigio del gruppo, che continua a innovare e sorprendere con ogni nuovo progetto.

L’attesa per il nuovo album “Amore e salute” in uscita a novembre 2024

Con il lancio di A Vele Spiegate, i Fitness Forever dimostrano ancora una volta di saper combinare abilmente stili musicali diversi, mantenendo una forte identità sonora. L’attesa per il loro quinto album, Amore e salute, in uscita l’8 novembre 2024, cresce tra i fan e gli appassionati di musica italiana. Grazie alla loro continua evoluzione e alle collaborazioni di alto profilo, il nuovo progetto si preannuncia come uno degli eventi musicali più interessanti dell’anno. (La redazione)