Il ritorno dei Lone Justice con l’album “Viva Lone Justice”

I Lone Justice, una delle più affascinanti band della scena rock americana degli anni ’80, tornano dopo quasi 40 anni con un nuovo album, Viva Lone Justice. Questo progetto segna un atteso ritorno alla formazione originale che ha dato vita al loro leggendario album di debutto del 1985. La nuova uscita, attesa per il 25 ottobre, sarà pubblicata dalle etichette Afar e Fire, promettendo di riportare in auge l’inconfondibile sound country punk che ha segnato un’epoca.

Il ritorno della formazione originaria

Viva Lone Justice vede il ritorno dei membri fondatori della band: Maria McKee, voce potente e carismatica, Ryan Hedgecock alla chitarra, e Marvin Etzioni al basso. Questo nuovo lavoro beneficia anche del parziale contributo del batterista Don Heffington, tristemente scomparso il 24 marzo 2021. Questa formazione storica rappresenta il cuore della band, che con il suo mix di rock delle praterie e spirito punk ha lasciato un segno indelebile nella scena musicale degli anni ’80.

Un legame tra passato e futuro

La storia dei Lone Justice è indissolubilmente legata a quella dei grandi del rock americano. Negli anni ’80, la band ha collaborato con musicisti e produttori di primo livello come Steve Van Zandt, Jimmy Iovine, Tom Petty, buona parte degli Heartbreakers e Annie Lennox. Inoltre, nel 1987, i Lone Justice aprirono il celebre tour europeo negli stadi degli U2 per The Joshua Tree. Questo ritorno discografico con Viva Lone Justice rappresenta una rinascita per una delle band più promettenti dell’epoca.

Il nuovo album: tra cover iconiche e brani inediti

Viva Lone Justice non solo si appoggia alle radici storiche del gruppo, ma propone anche nuove tracce capaci di mescolare nostalgia e innovazione. Tra le canzoni dell’album spicca una fiammeggiante cover di Teenage Kicks degli Undertones, un omaggio al punk che ha influenzato la band, insieme al brano inedito Skull and Cross Bones, che si preannuncia come un nuovo classico del repertorio del gruppo.

La rinascita dell’americana anni ’80

Passati alla storia come una delle realtà più innovative del genere Americana negli anni ’80, i Lone Justice hanno saputo coniugare il rock dalle influenze country di Tom Petty con l’energia ribelle del punk degli X. Guidati dalla magnetica Maria McKee, la band si è ritagliata un posto speciale nel cuore dei fan, grazie al loro sound unico e alle esibizioni potenti. Con Viva Lone Justice, i Lone Justice rinascono dalle proprie ceneri, pronti a conquistare nuovamente il pubblico, come già fecero con il loro ultimo album Shelter del 1987.

Conclusione

L’atteso ritorno dei Lone Justice con Viva Lone Justice segna una nuova fase per una band che ha influenzato profondamente la scena musicale degli anni ’80. Con un mix di brani inediti e cover, i Lone Justice si apprestano a rinnovare la loro storia musicale, mantenendo vivo il fuoco del loro inconfondibile sound country punk. L’appuntamento è per il 25 ottobre 2024: una data che i fan di vecchia data e le nuove generazioni non vorranno perdere. (La redazione)