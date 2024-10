Il ritorno di Rogê con Curyman II, un album che espande i confini del samba

Rogê, uno dei più influenti cantautori brasiliani della scena contemporanea, tornerà con un nuovo album intitolato Curyman II, in uscita per Diamond West Records. Anticipato dal singolo 100% Samba, il nuovo progetto discografico si preannuncia come una potente fusione di ritmi tradizionali e innovazioni stilistiche, grazie alla capacità di Rogê di reinventare il samba e portarlo in una dimensione moderna e globale. Con collaborazioni illustri, Curyman II segna un importante capitolo per la sua carriera, in un percorso di oltre vent’anni in cui Rogê ha saputo conquistare il pubblico non solo brasiliano ma anche internazionale.

Un talento brasiliano nel mondo

Nato e cresciuto a Rio de Janeiro, Rogê (all’anagrafe Roger José Cury), ha deciso di trasferirsi a Los Angeles, California, per diffondere la musica popolare brasiliana oltre i confini del suo Paese. Questo cambiamento gli ha permesso di accrescere la propria influenza e raggiungere un pubblico più ampio, portando i ritmi vibranti e le tematiche sociali del samba anche negli Stati Uniti. L’approdo in America ha segnato per lui un momento di rinascita creativa, culminata nel 2023 con la pubblicazione del suo primo album americano, Curyman, un lavoro che ha ricevuto ampi consensi e ha sancito il sodalizio con Thomas Brenneck, produttore di artisti di fama mondiale come Lady Gaga, Jay-Z e Amy Winehouse.

Il successo di Curyman e l’incontro con Thomas Brenneck

Il primo capitolo di questa avventura americana, Curyman, è stato prodotto da Thomas Brenneck e ha rappresentato il debutto di Rogê per la Diamond West Records, la nuova etichetta di Brenneck. L’album è stato un omaggio al samba, inteso non solo come genere musicale ma come simbolo di resilienza e redenzione. Curyman è un lavoro carico di messaggi universali di speranza e perseveranza, che si intrecciano con le sonorità tropicali e il groove del samba, mescolate a elementi di soul e reggae, in un mix sonoro che ha definito il nuovo stile di Rogê e ne ha consolidato il successo.

Curyman II: un passo avanti per la musica brasiliana

Con Curyman II, Rogê promette di andare ancora oltre, esplorando nuovi ritmi e testi di samba che si preannunciano ancora più intensi e coinvolgenti. Dopo aver catturato il cuore dei fan internazionali con Curyman, Rogê ritorna con un album che è sia un tributo alla tradizione sia un esperimento di contaminazione culturale, dedicato a portare la musica brasiliana verso nuove frontiere. In questo progetto ha ritrovato anche il leggendario Arthur Verocai, che con i suoi complessi arrangiamenti e il suo tocco inconfondibile ha contribuito a dare profondità e raffinatezza alle nuove composizioni di Rogê.

La sinergia creativa tra Rogê e Arthur Verocai

La collaborazione tra Rogê e Arthur Verocai rappresenta uno degli elementi più intriganti di Curyman II. Dopo il successo del loro lavoro su Curyman, i due artisti si sono riuniti per esplorare nuovamente insieme il potenziale espressivo del samba, arricchito da intricati arrangiamenti e melodie capaci di trasmettere emozioni profonde. Verocai, figura emblematica della musica brasiliana, ha portato il suo contributo unico alla creazione di un sound che onora il ricco patrimonio musicale del Brasile, spingendosi al contempo verso un’estetica nuova e originale.

Un nuovo capitolo per la Diamond West Records

Diamond West Records, distribuita da Secretly Canadian, ha trovato in Rogê uno degli artisti di punta della sua scuderia. Il lavoro di Thomas Brenneck, che dirige l’etichetta e che è noto per la sua esperienza con band di culto come The Menahan Street Band e The Budos Band, ha contribuito alla visione globale di questo progetto. Curyman II è il secondo album di Rogê per Diamond West e rappresenta un importante tassello nella costruzione di una discografia che guarda a produzioni di respiro internazionale e a un sound che fonde tradizione e innovazione, in perfetta sintonia con la filosofia dell’etichetta.

L’eredità del tropicalismo e l’evoluzione del sound di Rogê

L’uscita di Curyman II segna anche una tappa evolutiva per il sound di Rogê, che affonda le sue radici nella musica popolare brasiliana e nel tropicalismo, rielaborati in chiave contemporanea. Fin dai suoi primi album, Rogê ha saputo mescolare elementi di samba, soul e reggae, ma è proprio negli ultimi anni, grazie alle collaborazioni e alla sua esperienza internazionale, che ha sviluppato uno stile personale e inconfondibile, capace di dialogare con il passato ma con lo sguardo rivolto al futuro.

In attesa dell’uscita di Curyman II, i fan di Rogê e gli appassionati di musica brasiliana possono iniziare a pregustare l’album con l’uscita del singolo 100% Samba, un assaggio dell’energia e della creatività che caratterizzano questa nuova fase della carriera dell’artista carioca, che continua a farsi portavoce del ricco patrimonio culturale del suo Paese nel mondo. (La redazione)