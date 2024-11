Il Medioevo nei media italiani: stereotipi e non solo

Il libro Medi@evo. L’età di mezzo nei media italiani di Marco Brando, edito da Salerno Editrice, esplora un fenomeno culturale radicato nei media italiani: l’uso ricorrente e negativo del concetto di “Medioevo” come sinonimo di arretratezza e barbarie. Spesso, giornali, televisioni e persino il lessico comune sui social media evocano il “ritorno al Medioevo” per descrivere situazioni contemporanee considerate degradanti o regressive, anche quando non hanno alcun legame reale con l’epoca storica.

L’autore

Brando, giornalista e scrittore con una lunga esperienza nei principali mezzi d’informazione italiani e internazionali, analizza il fenomeno attraverso la lente del “medievalismo,” ovvero lo studio di come il Medioevo venga reinterpretato e strumentalizzato in epoca moderna.

Il libro

Il libro propone un surreale “abecedario degli stereotipi”, un elenco ironico e critico delle parole e immagini usate per evocare questo periodo storico in chiave dispregiativa. Il risultato è un’analisi che invita a riflettere su come i luoghi comuni influenzino il nostro linguaggio e, di conseguenza, la percezione della storia e della realtà.

Stereotipi e non solo

Oltre alla critica degli stereotipi, Medi@evo rappresenta un contributo prezioso per chiunque sia interessato alla costruzione dell’immaginario storico nei media, e una risorsa per comprendere meglio come e perché il “Medioevo” venga richiamato con connotazioni tanto distorte. (La redazione)