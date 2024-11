Il ritorno dell’Orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp con il nuovo album “Ventre Unique”

L’Orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp, il collettivo svizzero celebre per le sue sonorità eclettiche e sperimentali, torna a farsi sentire sulla scena musicale con il nuovo album, Ventre Unique. Pubblicato il 1° novembre 2024 dall’etichetta Bongo Joe, questo lavoro rappresenta un’ulteriore espansione dell’estetica sonora e visionaria del gruppo, che affonda le sue radici nell’arte d’avanguardia e nell’approccio no wave. Con un ensemble in cui trovano spazio archi, percussioni, chitarre e voci, l’orchestra è impegnata in un’incessante esplorazione musicale che intreccia generi e tradizioni, dal folk al krautrock, fino al post-punk e all’afrobeat.

Un collettivo in evoluzione

L’ensemble, con sede a Ginevra, è caratterizzato da una formazione in continua trasformazione, che accoglie membri nuovi e di ritorno, mantenendo così un costante rinnovamento del sound e dell’ispirazione. Il progetto, guidato da Vincent Bertholet, ha saputo costruire un’identità musicale unica, intrecciando una pluralità di influenze e rendendo omaggio all’immaginario avanguardistico di Marcel Duchamp, artista da cui prende il nome. Questa struttura flessibile e innovativa permette al gruppo di spaziare su registri sempre diversi, reinterpretando elementi di jazz, psichedelia, e world music con una cifra stilistica che è, allo stesso tempo, immediata e sofisticata.

Il nuovo album: Ventre Unique

Ventre Unique è il sesto album dell’Orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp, e arriva a tre anni di distanza dal precedente We’re Ok. But We’re Lost Anyway (2021) e a sei anni da Sauvage Formes (2018). Registrato in soli dieci giorni presso lo Studio Midilive alla periferia di Parigi, Ventre Unique è il risultato di un intenso lavoro di gruppo, che ha coinvolto una formazione di ben dodici elementi. Gli arrangiamenti sfruttano un vasto arsenale strumentale, con l’uso di marimba, fiati, archi e chitarre, mantenendo al contempo la caratteristica essenza organica che ha sempre contraddistinto il collettivo.

L’album si propone come una celebrazione della ricchezza delle esperienze umane condivise, con un focus sull’idea di comunità e di connessione. Mentre il disco precedente rispecchiava la confusione e il disordine della pandemia, Ventre Unique rappresenta un invito alla riflessione collettiva attraverso la musica, spingendo l’ascoltatore a scoprire un “ventre” musicale comune, uno spazio di ascolto che unisce.

Una produzione firmata Vincent Bertholet

Vincent Bertholet, leader e anima del progetto, ha orchestrato e prodotto Ventre Unique, dando vita a un viaggio musicale dinamico e audace. I suoi tipici loop, elemento distintivo del sound dell’orchestra, si combinano con arrangiamenti intricati, che spaziano tra ritmi ipnotici e melodie coinvolgenti. Grazie alla capacità di bilanciare elementi eterogenei, Bertholet riesce a creare un’atmosfera sonora in cui ciascun suono è pensato per suscitare una reazione emotiva, senza perdere mai di vista l’obiettivo di costruire un’esperienza d’ascolto unitaria e coesa.

Tradizione e innovazione

Le composizioni dell’Orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp rendono omaggio alle tradizioni musicali africane, reinterpretandole con un linguaggio moderno e universale. Non solo, queste esplorazioni sono anche un chiaro riferimento alla figura poliedrica di Marcel Duchamp, da cui il collettivo trae ispirazione per il proprio approccio artistico e sperimentale. Le composizioni del gruppo non si limitano a un solo genere: l’attenzione verso la world music e la psichedelia si intreccia con il jazz e la no wave, spingendo i confini della musica contemporanea verso orizzonti ancora inesplorati.

Ventre Unique: un’esperienza di ascolto coinvolgente

In definitiva, Ventre Unique rappresenta non solo un nuovo capitolo per l’Orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp, ma anche una testimonianza del potere della musica come strumento di unione e riflessione. Il sound unico e in continua evoluzione della band svizzera invita l’ascoltatore a entrare in un mondo in cui la diversità dei suoni si traduce in una voce unica e potente. Un album che si preannuncia come una tappa fondamentale nel percorso artistico del collettivo, capace di trasmettere emozioni intense e offrire al pubblico un’esperienza sonora che difficilmente passerà inosservata.

Con Ventre Unique, l'Orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp dimostra ancora una volta di essere una realtà di spicco della scena musicale sperimentale, confermando il proprio ruolo di innovatori e pionieri nel panorama artistico internazionale.