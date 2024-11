La ristampa deluxe dell’album di debutto di Gizelle Smith & The Mighty Mocambos

A 15 anni di distanza dall’uscita di This Is Gizelle Smith & The Mighty Mocambos, l’album di debutto della cantante inglese Gizelle Smith accompagnata dalla band di Amburgo The Mighty Mocambos, la Légère Recordings presenta la ristampa deluxe del disco, disponibile in digitale e doppio LP, con l’aggiunta di tracce inedite, remix e versioni live.

Pubblicato per la prima volta nel 2009, questo album è diventato un classico contemporaneo del genere sister funk, conquistando fan e DJ in tutto il mondo con la voce carismatica ed emozionante di Gizelle, il funk crudo e genuino di The Mighty Mocambos e l’indiscutibile chimica tra di loro.

A seguito di questo album le loro strade si sono divise, con Smith che ha continuato a crescere come artista solista, firmando due album con la Jalapeno Records, e The Mighty Mocambos che hanno lavorato all’album della cantante francese Caroline Lacaze, del cantante americano Eric Boss, per poi continuare come band strumentale con ospiti vari al microfono, o col loro alter ego tropicale Bacao Rhythm & Steel Band.

Nonostante i loro successi separati, c’è una affinità naturale quando si considera l’abbinamento di Smith con i Mocambos. In un’era molto florida per la musica funk & soul contemporanea, con etichette discografiche, band e artisti in tutto il mondo che continuano a sfornare musica nel genere, This Is… si colloca come disco pionieristico, ergendosi ed emergendo in mezzo ad una nuova generazione di uscite.

Portando la raccolta originale di 12 brani a ben 23 tracce, il materiale bonus sulla ristampa offre una scintillante raccolta di esibizioni dal vivo a Londra e Parigi, registrazioni inedite dalle sessioni di registrazione dell’album e remix che includono l’amata versione di Kenny Dope di “Working Woman” originariamente pubblicata tramite la sua Kay Dee Records.

Légère Recordings ci ha visto lungo proponendo questa rappresentazione definitiva della storia dell’album. Per chi si è perso This Is Gizelle Smith & The Mighty Mocambos la prima volta, suggeriamo di non farsi sfuggire questa seconda opportunità! (Adaja Inira)