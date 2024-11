25 anni di Rospo: il ritorno dei Quintorigo con un tour celebrativo

Nel 1999, i Quintorigo, dopo il timido Dietro le quinte del 1998, pubblicarono Rospo, il loro primo album che ha segnato una svolta nella carriera della formazione alternative pop italiana. A distanza di 25 anni dall’uscita dell’album, la band, con la storica voce di John De Leo, ha deciso di riunire la formazione originale per un tour celebrativo che ripercorre le tappe di un disco che ha segnato un’epoca.

L’album Rospo

Uscito nel 1999, Rospo, non è solo il disco della svolta dei Quintorigo ma anche l’album che ha segnato un punto di svolta per il pop italiano. Il singolo omonimo, presentato al Festival di Sanremo nello stesso anno, vinse il Premio della Critica per le nuove proposte e il Premio della Giuria di Qualità per il miglior arrangiamento. Questo riconoscimento ha consolidato la band come una delle realtà più innovative della scena musicale. Nel corso dello stesso anno, Rospo vinse anche la Targa Tenco come miglior opera prima, un altro prestigioso riconoscimento che ha contribuito a consacrare il disco come una delle pietre miliari della musica italiana contemporanea.

Il tour celebrativo dei 25 anni

A 25 anni dall’uscita di Rospo, i Quintorigo, insieme a John De Leo e agli altri membri storici della band, hanno deciso di celebrare questo anniversario con un tour che ripropone la formazione originale. Le date già annunciate del tour, tutte sold out, testimoniano il grande affetto del pubblico verso questo album storico:

1 dicembre 2024 : Milano – Santoria (sold out)

: Milano – Santoria (sold out) 8 dicembre 2024 : Bologna – Locomotiv (sold out)

: Bologna – Locomotiv (sold out) 15 dicembre 2024: Roma – Largo Venue (sold out)

Ancora, il tour proseguirà nelle seguenti città:

22 dicembre 2024 : Conversano (BA) – Casa delle Arti

: Conversano (BA) – Casa delle Arti 27 dicembre 2024 : Torino – Hiroshima Mon Amour

: Torino – Hiroshima Mon Amour 28 dicembre 2024 : San Martino Buon Albergo (VR) – The Factory

: San Martino Buon Albergo (VR) – The Factory 3 gennaio 2025 : Perugia – Urban Club

: Perugia – Urban Club 19 gennaio 2025 : Taneto di Gattatico (RE) – Fuori Orario

: Taneto di Gattatico (RE) – Fuori Orario 26 gennaio 2025: Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

Sul palco, oltre a John De Leo (voce), si esibiranno anche Valentino Bianchi (sax), Gionata Costa (cello), Andrea Costa (violino) e Stefano Ricci (contrabbasso).

Il ritorno in vinile di Rospo e Grigio

In occasione del 25° anniversario, Universal Music annuncerà la stampa per la prima volta in vinile di Rospo e Grigio, rispettivamente il primo e il secondo album dei Quintorigo. Questo è un regalo per i fan della band e per gli amanti della musica in formato fisico, che potranno così rivivere la magia di questi due dischi storici in una nuova veste.

I Quintorigo e la loro impronta nell’alternative italiano

Con il tour dei 25 anni e la ristampa in vinile dei suoi dischi, Rospo resta un’opera fondamentale per la scena musicale italiana. La riunione della formazione originale dei Quintorigo e la presenza di John De Leo sul palco è una testimonianza della longevità di un album che ha segnato una generazione e continua a influenzare la musica alternativa italiana. (La redazione)