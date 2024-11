Pavia: polemiche e controversie per il premio all’ex 883 Mauro Repetto. La posizione dell’amico Max Pezzali

Il Comune di Pavia ha deciso di conferire la benemerenza civica del premio “San Siro” a Mauro Repetto, già membro degli 883 insieme a Max Pezzali. La scelta, che riconosce il contributo di Repetto non solo al successo della band ma anche alla promozione della città, si inserisce in un momento di rinnovata popolarità per il duo, grazie alla serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 e al tour teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno – La favola degli 883 in cui l’ex 883 Mauro Repetto racconta la storia del duo con uno spettacolo musicale e comico. Tuttavia, l’iniziativa del Comune di Pavia ha suscitato polemiche e controversie, a partire da Max Pezzali, che, postando una foto su Instagram, afferma che la questione legale non non mette affatto in dubbio la sua amicizia con Repetto.

La questione legale e la posizione di Pezzali

Gli avvocati di Max Pezzali hanno inviato una lettera al sindaco di Pavia e alla giunta comunale, chiedendo di non attribuire il premio a Repetto. Secondo i legali, il nome degli 883 è strettamente legato a Pezzali, ma la situazione è complicata da una causa in corso presso il Tribunale di Milano. La vicenda, da quel che si legge sui giornali, dovrebbe coinvolgere una società di Claudio Cecchetto che rivendica la titolarità del marchio della band, portando la questione su un piano legale.

La reazione sui social: pace e musica

Per calmare le acque e chiarire la sua posizione, Max Pezzali ha pubblicato un post sui social in cui ha ribadito il legame profondo e indissolubile che lo unisce a Mauro Repetto, nonostante le divergenze legali. Ha espresso il suo appoggio alla decisione del Comune di Pavia, sottolineando che, a suo avviso, Repetto merita non solo il premio cittadino ma anche un riconoscimento internazionale per il ruolo che ha avuto nella storia degli 883.

L’approvazione ufficiale e il dibattito pubblico

La ratifica del premio è attesa per la seduta del consiglio comunale del 25 novembre. Il riconoscimento dovrebbe essere conferito a Repetto insieme ad altri 11 cittadini pavesi, in virtù del suo contributo alla promozione della città attraverso lo spettacolo teatrale e la sua carriera musicale.

Il ritorno degli 883 e l’entusiasmo dei fan

Nel frattempo, l’attenzione mediatica ha riacceso l’interesse per il duo, che continua a occupare un posto speciale nel cuore dei fan. Il post di Pezzali, accompagnato da una foto che lo ritrae con Repetto, ha generato reazioni positive sul web, evocando nostalgia e suscitando commenti ironici e affettuosi. Nonostante le polemiche, la vicenda sembra dimostrare che, al di là delle divergenze e delle vicissitudini legali, la musica e i ricordi condivisi dagli 883 restano un patrimonio comune e indimenticabile per il pubblico. (La redazione)