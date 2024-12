Le Cleopatras tornano con un inno natalizio punk e inclusivo: “Christmas is for Everyone”

Le Cleopatras, band tutta al femminile e dal sound inconfondibilmente rock’n’roll, lanciano il loro nuovo singolo “Christmas is for Everyone”, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre 2024 e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 13 dicembre. Prodotto da Blackcandy Produzioni, il brano porta una ventata di ironia e riflessione sul significato del Natale, proponendo una visione inclusiva e moderna della festività.

Un Natale per tutti, senza barriere

Il singolo affronta il Natale come una celebrazione universale, che abbraccia ogni persona indipendentemente da etnia, orientamento sessuale o composizione familiare. “Christmas is for Everyone” si propone di rompere gli schemi tradizionali, sottolineando che il Natale non è solo per chi segue la religione cristiana o vive secondo le convenzioni sociali. Il testo non manca di un tocco provocatorio: la figura di Gesù viene descritta come “un ragazzo di colore dalla Palestina, nato da una madre single e amico degli emarginati”, un’immagine volutamente diretta che richiama le dinamiche sociali e geopolitiche contemporanee.

Simboli decostruiti, spirito punk intatto

Nel brano, Le Cleopatras reinterpretano con spirito ironico i simboli natalizi più iconici. Babbo Natale, ad esempio, diventa “l’uomo grasso venuto dalla Finlandia”, un simbolo di accettazione e gioia che riflette il messaggio chiave del singolo: celebrare la diversità in tutte le sue forme. Con il loro approccio punk, il Natale si trasforma in un’occasione per condividere pace e amore, ma senza perdere il ritmo graffiante e l’energia tipica della band.

Una carriera inarrestabile

Attive dal 1998, Le Cleopatras sono una forza creativa che sfugge alle etichette. Il loro sound mescola punk, garage rock, surf, pop punk, indie e new wave, ma per loro è semplice: suonano rock’n’roll, punto e basta. Con una carriera ventennale, Camilla, Alice, Marla e Vanessa hanno portato la loro musica in tutta Italia, Europa e persino in Giappone, calcando i palchi di festival internazionali come Azkena Rock Festival (Spagna), Rebellion (UK) e This is Ska (Germania).

Discografia e progetti recenti

Con una discografia che include 3 EP e 4 album in studio, tra cui “Bikini Grill” (2022) e l’EP “Naturalmente Punk” (2024), Le Cleopatras continuano a evolversi senza mai perdere la loro attitudine ribelle e irriverente. “Christmas is for Everyone” rappresenta un altro tassello di questa lunga avventura musicale, confermando il loro ruolo come band originale e innovativa nella scena rock italiana e internazionale. Con questo singolo, Le Cleopatras offrono un’alternativa brillante e fuori dagli schemi per il Natale 2024: un invito a celebrare l’inclusività, la diversità e, ovviamente, lo spirito punk. (La redazione)