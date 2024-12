Ben Harper dal vivo in Italia: un’artista poliedrico tra musica e impegno sociale

Ben Harper è uno dei più significativi e versatili cantautori della sua generazione, capace di attraversare con naturalezza una vasta gamma di generi musicali. Dal pop al reggae, dal soul al blues, passando per rock, funk e folk, Harper ha costruito una carriera che abbraccia molteplici sonorità. Questa capacità di muoversi tra stili diversi, unita all’onestà dei testi e a una profonda consapevolezza dei temi sociali, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Con 18 album in studio all’attivo e oltre 16 milioni di dischi venduti, Harper ha ottenuto riconoscimenti di grande rilievo, tra cui tre Grammy Awards. Questi premi riflettono la sua abilità musicale e il suo impegno in generi tradizionali e contemporanei: ha vinto nelle categorie Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance e Best Blues Album, oltre a ricevere otto nomination in altre categorie prestigiose, come Best Gospel Performance e Best Contemporary Blues Album.

Un artista impegnato nel sociale

La carriera di Harper non è solo musicale, ma anche profondamente legata all’attivismo sociale. I suoi testi affrontano temi di giustizia e cambiamento, qualità che nel 2023 gli sono valse la nomination ai Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change. La sua musica si distingue per l’audacia sonora e l’intento di ispirare riflessioni sulle questioni sociali contemporanee, facendo di Harper non solo un musicista, ma anche una voce significativa nella cultura moderna.

Collaborazioni di alto profilo

Nel corso degli anni, Ben Harper ha collaborato con alcune delle figure più iconiche della scena musicale internazionale. Tra i suoi progetti più recenti, spicca la partecipazione all’album Harry’s House di Harry Styles, dove ha suonato la chitarra nel brano Boyfriends. Questa collaborazione si è estesa anche sul palco: nel 2022, Harper si è esibito per 12 serate sold-out al Kia Forum di Inglewood, in California, proprio con Styles.

Harper ha inoltre scritto brani per artisti leggendari come Mavis Staples, Natalie Maines, Taj Mahal e Rickie Lee Jones. In studio, ha lavorato con nomi del calibro di Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer e Ziggy Marley, mentre le sue esibizioni live includono performance insieme a Pearl Jam, Paul McCartney e Bruce Springsteen.

Wide Open Light e Bloodline Maintenance

Nel 2023, Harper ha pubblicato il suo ultimo album, Wide Open Light, un lavoro che include collaborazioni di grande spessore, come il duetto Yard Sale con Jack Johnson. Questo disco segue Bloodline Maintenance (2022), un album profondamente politico e ricco di sentimento, che ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards.

I concerti di Ben Harper in Italia nel 2025

Ben Harper & The Innocent Criminals torneranno in Italia nell’estate del 2025 con sei tappe imperdibili da Nord a Sud. Ecco il calendario completo dei concerti:

Sabato 5 luglio – Milano, Comfort Festival® / Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo

– Milano, Comfort Festival® / Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo Domenica 13 luglio – Bologna, Sequoie Music Park

– Bologna, Sequoie Music Park Martedì 15 luglio – Pompei (NA), BOP Beats of Pompeii / Anfiteatro degli Scavi

– Pompei (NA), BOP Beats of Pompeii / Anfiteatro degli Scavi Mercoledì 16 luglio – Fermo (MC), Piazza del Popolo

– Fermo (MC), Piazza del Popolo Giovedì 17 luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

– Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Sabato 19 luglio (h. 14:00) – Tarvisio (UD), No Borders Music Festival / Laghi di Fusine

Un cantautore senza confini di genere

Con una carriera che unisce talento musicale, versatilità e impegno sociale, Ben Harper continua a lasciare il segno nel panorama artistico globale. I suoi concerti italiani del 2025 rappresentano un’occasione unica per vivere da vicino la magia di un artista che sa comunicare emozioni profonde attraverso la sua musica e i suoi messaggi. Non resta che segnare queste date sul calendario per un’esperienza musicale indimenticabile. (La redazione)