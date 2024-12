Il ritorno degli Offlaga Disco Pax: un tour per celebrare i vent’anni di Socialismo Tascabile

Gli Offlaga Disco Pax, una delle realtà più rappresentative della musica alternativa italiana, tornano sulla scena dopo dieci anni di silenzio. Scioltisi nel 2014 a seguito della dolorosa scomparsa di Enrico Fontanelli, il gruppo reggiano riparte da ciò che è rimasto: Daniele Carretti e Max Collini, i due membri superstiti, hanno deciso di celebrare i vent’anni di Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione), l’album d’esordio pubblicato il 7 marzo 2005 da Santeria/Audioglobe, che ha segnato la scena musicale italiana degli anni Duemila.

A distanza di due decenni, Socialismo Tascabile non è solo un disco, ma un manifesto culturale che ha ampiamente superato la dimensione del culto. Con brani ironici, domestici e surreali, l’album ha fatto breccia in più generazioni. Grazie a pezzi iconici come Robespierre, divenuto l’inno di un’epoca, il disco è ancora oggi ascoltato e apprezzato, come dimostrano le infinite ristampe in CD e vinile e gli ascolti che continuano a macinare numeri impressionanti sulle piattaforme digitali.

Un tour, un anniversario, una celebrazione

Per celebrare degnamente questo importante anniversario, gli Offlaga Disco Pax si imbarcheranno in un tour speciale, che partirà il 7 marzo 2025, esattamente a vent’anni dalla pubblicazione dell’album. La prima tappa sarà a Livorno, al The Cage, e da lì il viaggio toccherà, per ora, alcune delle principali città italiane, tra cui Bologna, Torino, Milano, Firenze, Perugia, Roma e Molfetta.

Nonostante il peso della loro eredità artistica, il duo mantiene la stessa filosofia che ha contraddistinto la band sin dai suoi esordi: niente programmazioni a lungo termine, ma un approccio “mordi e fuggi situazionista”, come lo definiscono loro stessi. Una scelta che riflette l’attitudine autentica e spontanea con cui è nato Socialismo Tascabile.

Il ricordo di Enrico Fontanelli

Un pensiero speciale accompagna questo ritorno: la memoria di Enrico Fontanelli, mente creativa e cuore pulsante degli Offlaga Disco Pax, scomparso prematuramente nel 2014, resta viva in ogni nota e in ogni parola di Socialismo Tascabile.

La scelta di un nuovo compagno di viaggio

Ad accompagnare Max e Daniele in questa avventura ci sarà Mattia Ferrarini, polistrumentista di Reggio Emilia con una lunga esperienza nella scena underground locale. La sua attitudine e sensibilità artistica si sposano perfettamente con lo spirito che ha dato vita agli Offlaga Disco Pax. Ferrarini porterà sul palco non solo le sue competenze tecniche, ma anche una profonda sintonia con l’immaginario culturale e musicale della band.

Un regalo ai fan: il ritorno del Prototipo Ep

In occasione del tour, oltre a riproporre tutta la discografia, il gruppo offrirà ai fan una sorpresa speciale: la prima pubblicazione su vinile del Prototipo Ep, uscito originariamente nel 2010 in un’edizione limitata di soli 500 CD numerati. Questo piccolo gioiello, divenuto negli anni un oggetto di culto per i collezionisti, sarà finalmente disponibile in un formato più accessibile, a cura di Santeria/Audioglobe.

Le date del tour 2025

Ecco i primi appuntamenti confermati del tour:

7 marzo 2025: Livorno – The Cage

Livorno – The Cage 8 marzo 2025: Bologna – Locomotiv

Bologna – Locomotiv 14 marzo 2025: Torino – Hiroshima Mon Amour

Torino – Hiroshima Mon Amour 29 marzo 2025: Firenze – Viper

Firenze – Viper 30 marzo 2025: Milano – Magazzini Generali

Milano – Magazzini Generali 11 aprile 2025: Roncade (TV) – New Age

Roncade (TV) – New Age 12 aprile 2025: Perugia – Urban

Perugia – Urban 16 aprile 2025: Roma – Monk

Roma – Monk 18 aprile 2025: Molfetta (BA) – Eremo Club

Un disco, una storia, un’eredità

Quando Socialismo Tascabile venne pubblicato, nessuno avrebbe potuto immaginare l’impatto che avrebbe avuto sulla musica e sulla cultura italiana. Nato dall’incontro fortuito di tre amici in un negozio di dischi, l’album è diventato una pietra miliare che ha cambiato le vite degli Offlaga Disco Pax e di migliaia di ascoltatori.

A vent’anni di distanza, la società è cambiata, il panorama musicale si è trasformato, ma quelle storie ironiche, universali e domestiche continuano a risuonare nel cuore di molti. Questo tour non è solo un’occasione per celebrare un disco, ma un modo per ritrovare quelle emozioni e, forse, crearne di nuove. (La redazione)