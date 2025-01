La cantautrice Σtella con Adagio, singolo che anticipa l’album omonimo del 2025

La cantautrice greca Σtella, artista di fama internazionale, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Adagio, che anticipa l’album omonimo in arrivo il 4 aprile 2025 con l’etichetta Sub Pop. Il brano, accompagnato da un video ufficiale diretto da Debora Maité, celebra la lentezza e il valore del prendersi il tempo per vivere appieno.

Il singolo “Adagio”: un pop sofisticato e delicato

Adagio si distingue per il suo sound elegante e riflessivo: un intreccio di percussioni leggere, chitarre in nylon e tastiere psichedeliche, che si fondono in un pop sofisticato. La voce di Σtella esplora con delicatezza il tema della lentezza, trasportando l’ascoltatore in una dimensione intima di calma e introspezione. Il singolo non è solo un’anteprima dell’album, ma anche un invito a rallentare e a riconnettersi con il presente, in linea con la filosofia che permea l’intero progetto.

L’album “Adagio”: un viaggio tra amore, desiderio e tempo

Il disco Adagio rappresenta un progetto ambizioso e personale, un viaggio musicale di 27 minuti che riflette sul tempo, sull’amore e sul desiderio. Scritto e registrato nell’arco di cinque anni, il lavoro ha visto Σtella collaborare con artisti di fama internazionale come Rafael Cohen e Gabriel Stebbing. L’album promette di ampliare ulteriormente la portata artistica della cantautrice, introducendo per la prima volta brani in lingua greca, un elemento che arricchisce la sua discografia e ne testimonia l’autenticità e l’evoluzione creativa.

Chi è Σtella

Stella Chronopoulou, in arte Σtella, è una delle figure di spicco della scena musicale greca contemporanea. Cresciuta nei dintorni rurali di Atene, ha sviluppato un approccio musicale che combina tradizione e modernità, dando vita a un pop raffinato e di respiro internazionale. Il debutto con Sub Pop nel 2022, con l’album Up and Away, ha segnato una svolta nella sua carriera, portandola a superare i 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ad attirare l’attenzione di un pubblico globale. Le sue composizioni sono state inserite in serie come Industry su MAX e in campagne pubblicitarie di marchi come H&M.

Un’artista in continua evoluzione

Con Adagio, Σtella conferma la sua capacità di esplorare nuovi territori sonori, arricchendo la sua musica di sfumature intime e sperimentali. L’inserimento di brani in greco segna un momento di ritorno alle origini, evidenziando la profondità di un percorso artistico che non smette di sorprendere e conquistare. L’uscita dell’album e del singolo rappresenta un nuovo capitolo per un’artista che ha saputo affermarsi come una voce unica e autentica nel panorama musicale internazionale. (La redazione)