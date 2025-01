Anteprima canzoni Sanremo 2025: le nostre pagelle

Come di consueto, anche quest’anno abbiamo ascoltato in anteprima, presso il Teatro delle Vittorie a Roma, le 30 canzoni in gara al 75° Festival della Canzone Italiana. Sono canzoni che, in linea generale, parlano soprattutto d’amore e rapporti sociali attraverso le proprie e le altrui esperienze quotidiane. Non vengono mai affrontate, perlomeno apertamente e in maniera diretta, le grandi crisi politiche, sociali e culturali del mondo contemporaneo, o forse qualcosa ci è sfuggito tra le righe. L’ascolto si è tenuto a porte blindate e circuito chiuso nella mattinata di oggi, 20 gennaio, e queste sono le nostre pagelle, almeno per ora, dopo il primo e unico ascolto.

Le pagelle di Sanremo 2025

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Alla stregua di un giovane incosciente, Lauro scrive una canzone intensa e poetica che sembra uscita dagli anni ’80, inserti di fiati compresi. Voto 7

Gaia – Chiamo io chiami tu

Certe canzoni di Sanremo 2025 sembrano somigliarsi davvero tanto, al punto da passare inosservate, complice talvolta anche la presenza dei soliti autori. Tra visioni di nuovo pop, cenni latinoamericani, cuori e amori, quello di Gaia è un brano ben scritto ma fin troppo prevedibile. Voto 6

Coma_Cose – Cuoricini

Capaci di fare canzoni elettropop contemporanee come pochi riescono in Italia, il duo scrive un pezzo particolarmente compiacente al pubblico sanremese, nel sound e nel testo, pregiudicando il risultato finale. Insomma: bravi, ma non del tutto in questo caso. Da provetti Baustelle a nuovi Ricchi e Poveri. Voto 6

Francesco Gabbani – Viva la vita

Pop d’autore sospeso tra romanticismo ed esistenzialismo, perché la vita è solo un attimo. Voto 7.5

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Il buon groove del brano, abbinato a un testo tanto leggero e ironico quanto riflessivo, fa pensare a un mix tra Britti e Silvestri. Voto 8

Noemi – Se ti innamori muori

Canta la gioia e il dolore dell’amore nello stile leggero e credibile di Sanremo. Voto 6.5

Rkomi – Il ritmo delle cose

Rkomi canta il disagio con il solito stile. Bravo, ma nulla di nuovo. Voto 6

Modà – Non ti dimentico

I Modà scrivono una canzone di buona fattura che si muove con equilibrio tra pop e rock. Un brano trascinante che si distacca dal cliché sanremese, pur restando fedele allo stile del gruppo. Chi li ama, apprezzerà il nuovo pezzo scritto e cantato da Francesco Silvestre. Voto 6.5

Rose Villain – Fuorilegge

Urban dance pop dai contenuti sentimentali. La voce c’è, il pezzo un po’ meno. Voto 6

Brunori SAS – L’albero delle noci

La canzone d’autore come dovrebbe essere oggi a Sanremo 2025, ruffiana ma intelligente. Brunori canta con arguzia, ironia e uno stile riconoscibile, la semplicità dell’amore e della vita, come una foglia che cresce su un albero di noci. Voto 8.5

Irama – Lentamente

Pezzo sentimentale con un crescendo pop che “lentamente” ti porta a dire che forse Irama avrebbe dovuto lavorare in sottrazione. Come si dice: “Less is more”. Voto 6

Clara – Febbre

Urban pop dai ritmi dance con una gran bella voce, peccato che non sia una vera e propria “febbre” del sabato sera. Voto 6

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Con un testo intimo ed emozionante, Massimo Ranieri si conferma un evergreen della musica italiana, senza mai scadere nel patetico, ma soprattutto con un trasporto vocale davvero unico. Voto 7

Emis Killa – Demoni

Questa volta Killa sembra mettere insieme certe cose di Fedez e Irama, sia nel sound energico che nell’approccio testuale, che evoca demoni e speranze, senza tuttavia disturbare. Voto 6.5

Sarah Toscano – Amarcord

Canzone déjà-vu, tra pop radiofonico e un testo che si allinea alla massa. Anche in questo caso: brava, ma nulla di eclatante. Voto 6

Fedez – Battito

Il “battito” è lo stesso e il testo (presumibilmente autobiografico) è quello che già conosciamo dalle recenti cronache, mentre il sound urbano e il flow a tratti sorprendono. Sicuramente una hit per i fan inossidabili di Fedez. Voto 6.5

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Come un francescano, Cristicchi ci indica la strada dei buoni sentimenti. Con il suo canto leggero e intimo, il buon pastore di Sanremo 2025 ci rivela la via terrena della spiritualità fatta di amore, delicatezza e piccoli gesti. Voto 6.5

Joan Thiele – Eco

Con un breve inizio dai rimandi morriconiani, quello di Thiele è sicuramente il brano pop più internazionale del festival di Sanremo 2025, sia nel songwriting che nell’arrangiamento. Non è un caso che in certi passaggi ricorda qualcosa (non prendeteci alla lettera) di Amy Winehouse. Voto 8

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

C’è qualcosa in questo brano dei Kolors che oscilla tra i Daft Punk e Raffaella Carrà. Il brano diverte e non annoia, e già questo non è poco. Voto 7.5

Bresh – La tana del granchio

Bresh canta gli errori della vita, tra pene e ricordi d’amore. E lo fa con un approccio autentico e personale. Voto 6.5

Marcella Bella – Pelle diamante

L’atteso ritorno di Marcella Bella è sancito da una buona canzone, meno scontata di tante altre ascoltate nell’anteprima di Sanremo 2025. Ritmo e refrain ti entrano subito nella testa. Ricordate i Ricchi e Poveri dello scorso anno? Voto 7

Tony Effe – Damme ‘na mano

Alla maniera di Franco Califano, Tony Effe canta la quotidianità della vita di coppia e lo fa senza volgarità, mescolando inaspettatamente canzone d’autore e inserti pop contemporanei dalle inclinazioni latinoamericane. Voto 7.5

Elodie – Dimenticarsi alle sette

Anche qui la “cassa dritta” non manca. Ma tra dance, pop e liriche sentimentali, cioè che colpisce più di ogni cosa è il suo talento vocale. Voto 6.5

Olly – Balorda nostalgia

Una canzone pop all’insegna dell’amore nostalgico, ma che non riesce a graffiare le corde dell’anima. Voto 6

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Il brano sanremese della Michielin rischia di annegare tra sentimentalismo contemporaneo e sonorità pop urbane. Voto 6.

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Una boccata d’aria nuova per la canzone d’autore italiana. Lucio Corsi canta la normalità della vita con un taglio pop stralunato, leggero e mai banale. Voto 8.5

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola

Hip hop classico e senza fronzoli, quello degli anni ’90, per intenderci. E questo già basta per promuovere il brano. Voto 7.5

Serena Brancale – Anema e core

Tutta la leggerezza pop dai toni latinoamericani e quel pizzico di “anema e core”, con un testo semplice e appassionato. Voto 6.5

Rocco Hunt – Mille volte ancora

Hip hop neomelodico in bilico tra sociale e riferimenti biografici, orgoglioso del proprio percorso artistico, Rocco Hunt è pronto a essere il nuovo Gigi D’Alessio della scena italiana. Voto 6.5

Giorgia – La cura per me

La voce soul del festival è senza dubbi lei, anche se il tema affrontato è sempre quello dei buoni sentimenti. Voto 7

Sanremo 2025: panoramica generale

Il 75° Festival di Sanremo si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Vi parteciperanno 30 artisti con canzoni inedite, insieme alle consuete cover della quarta serata che non influiranno sulla classifica finale. La competizione include anche il ritorno delle “Nuove Proposte”, con 4 giovani artisti che si sfideranno separatamente.

Artisti e canzoni in gara

Gli artisti in gara sono 30, tra cui alcuni volti familiari come Achille Lauro, Giorgia, Francesco Gabbani e altri. Tra i veterani troviamo Marcella Bella con 9 partecipazioni al Festival, seguita da Ranieri e Noemi con 8. Il Festival vedrà anche il debutto di alcuni artisti, tra cui Bresh, Brunori Sas e Clara.

Le nuove proposte

Alex Wyse con Rockstar

Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes)

Settembre con Vertebre

Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Le cinque serate del festival

Il programma di Sanremo 2025 prevede cinque serate. Nella prima serata, tutti i 30 brani in gara saranno presentati. Nelle serate successive (12 e 13 febbraio), 15 artisti si esibiranno ciascuna serata. La quarta serata (14 febbraio) sarà dedicata alle cover, e i partecipanti si esibiranno con artisti ospiti. Durante questa serata, verrà anche selezionato il vincitore delle Nuove Proposte. Nella quinta serata (15 febbraio), tutti i 30 brani saranno eseguiti di nuovo e sarà stilata una classifica finale.

Votazioni e classifiche

Il sistema di votazione di Sanremo 2025 prevede tre giurie: il pubblico tramite televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web, e la Giuria delle Radio. Ogni serata avrà il proprio sistema di voto, e durante la finale, verranno sommate le classifiche precedenti per determinare il vincitore.

Conclusioni

Il Festival di Sanremo 2025 promette di essere ricco di sorprese, con una varietà di artisti e stili musicali. Sarà un evento che non solo celebra la musica italiana, ma anche il talento emergente, come dimostra la presenza delle Nuove Proposte e l’ampio panorama artistico in gara. (La redazione)