Il retro soul degli spagnoli Koko-Jean & The Tonics con l’album Love Child

A 3 anni di distanza dallo tsunami retro soul che fu l’album di debutto Shaken And Stirred, l’afro-catalana Koko-Jean e la sua band di Barcellona The Tonics ritornano con il secondo disco Love Child, collocandosi nella primissima divisione delle formazioni rhythm and blues della penisola spagnola.

Tutti i membri della band hanno svariate esperienze alle spalle, in primis la frontwoman Koko-Jean, che ha trascorso un decennio alla guida degli Excitements, da cui deriva la sua sicurezza nell’affrontare generi che hanno una lunga e onorata tradizione alle spalle.

Rispetto al suo predecessore, Love Child dimostra che la macchina è ormai ben oliata e traboccante di idee e spunti interessanti che vengono eseguiti magistralmente, sempre con un occhio di riguardo verso il passato e il catalogo di uscite a cui fa riferimento.

Come la titletrack Love Child con cui parte il disco, che mette immediatamente le carte in tavola mostrando l’animo retró della band, che in questo brano si esprime attraverso il soul più tradizionale in stile anni 60, ma che altrove pesca da vari sottogeneri.

Si val dalla blueseggiante Take Me One More Time al funk di Hey You, dal boogaloo di You Can’t Sit Down al soul-jazz di Frank’s Zone, dal soul tinto di gospel di I Can’t Stand You alla surf music di The Spin fino al rock and roll speziato di country di Too Good To Be True.

Love Child è un disco che si muove tra la seconda metà dei ’60 e i primi ’70, come se Koko-Jean & The Tonics avessero catturato appieno lo spirito delle tante declinazioni diverse di quel periodo storico,. (Adaja Inira)