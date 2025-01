Soft rock, indie pop e disco-funk nell’album Soft Focus di Joel Sarakula

Con i suoi occhiali da sole vintage e il tono di voce vicino a quello dei Bee Gees, da circa 10 anni l’australiano Joel Sarakula fa rivivere con passione il suono soft-rock degli anni ’70, distillando canzoni pop dai radiosi accenti californiani, come quelli presenti in questo impeccabile nuovo album Soft Focus.

Nelle dodici tracce del disco Sarakula rimane fedele alla sua estetica “sunset disco”, una miscela di suoni delicata ma allo stesso tempo groovy, ideale per guidare lungo la Pacific Coast Highway, reale o immaginaria, durante l’ora d’oro del tramonto.

Brani come I’ll Get By Without You, prodotto dal mago della musica Shawn Lee, brillano con una strumentazione lussureggiante e voci vellutate, e assieme a Loved Up e Confident Man è un perfetto esempio del tipo di vintage yacht disco con funky sintetizzatori che la fanno da padrone su Soft Focus.

Il talento di Sarakula per mescolare genere si rivela in King of Spain, con il suo spirito latin rock, mentre una delle tracce più sperimentali dell’album, Microdosing, sconfina nella psychedelia, e insieme a Bird of Paradise, intreccia un paesaggio sonoro più introspettivo.

Non mancano i momenti in cui cala il ritmo, come The Matinee, che ricorda un certo tipo di setoso e sexy r&b anni 90, la rilassata Telephone Calls, il secondo brano presente sull’album prodotto da Shawn Lee, e la romantica Back For Your Love.

Soft Focus non si limita a riecheggiare l’epoca d’oro della cosiddetta smooth music, ma ne fonde il calore nostalgico con il fascino fresco dell’indie-pop, dimostrando l’abilità di Sarakula nel creare un suono distintamente suo. (Adaja Inira)