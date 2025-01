Bria Salmena con il singolo Stretch the Struggle che anticipa l’album Big Dog

Con entusiasmo e determinazione, la cantante, compositrice e musicista canadese Bria Salmena annuncia l’uscita del suo singolo di debutto come solista Stretch the Struggle, primo estratto del suo album d’esordio dal titolo Big Dog, disponibile dal 28 marzo 2025 per l’etichetta Sub Pop. L’uscita del brano è accompagnato da un videoclip diretto da Gennelle Cruz e David May che riescono a dare risalto alle liriche di Stretch the Struggle ma anche alla voce intensa dell’artista nordamericana.

L’opera visiva

Il video di Stretch the Struggle è un’opera visiva potente e ribelle che amplifica il messaggio del brano. Il tema della sorveglianza, centrale nella narrazione visiva, rappresenta il percorso personale di Salmena nel confrontarsi con verità difficili e necessarie, un passo fondamentale per liberarsi da ciò che non serve più. La performance dell’artista spicca per intensità e immedesimazione, regalando un’esperienza emotiva travolgente e memorabile.

L’album “Big Dog”: un viaggio sonoro tra generi

Big Dog è più di un semplice album: è una dichiarazione di trasformazione artistica e personale. Le tracce esplorano un’ampia gamma di sonorità, che spaziano dalla krautrock ipnotica allo shoegaze scintillante, fino al goth opulento e al darkwave pulsante. Tocchi elettronici arricchiscono ulteriormente l’atmosfera sofisticata del disco. Al centro di tutto si trova la voce unica di Bria Salmena, capace di passare da tonalità tenere a esplosioni di energia grezza e deflagrante.

I testi evocativi e le melodie immersive raccontano storie di vulnerabilità, connessione e resilienza, definendo un’identità artistica che è tanto personale quanto universale. L’album rappresenta un punto di svolta per Salmena, celebrando la sua capacità di trasformare esperienze personali in musica di grande impatto emotivo.

Una produzione collaborativa di alto livello

Big Dog è il frutto di una collaborazione di alto profilo. Duncan Hay Jennings, stretto collaboratore di Salmena, ha prodotto l’album, contribuendo a plasmarne il carattere intimo e crudo. Tra i musicisti coinvolti spicca Lee Ranaldo, storico chitarrista dei Sonic Youth, che arricchisce il brano See’er con la sua inconfondibile presenza strumentale.

Graham Walsh (già noto per il suo lavoro con Holy F**k, METZ e Debby Friday) ha curato il mix, fondendo sapientemente rock ed elettronica. Inoltre, Meg Remy (U.S. Girls) ha collaborato per esplorare nuove dimensioni vocali, permettendo a Salmena di spingersi oltre i propri limiti artistici. Il lavoro del collettivo ha dato vita a un disco unico, capace di distinguersi nettamente dai progetti precedenti dell’artista.

Un percorso artistico di continua evoluzione

Bria Salmena è una cantante, compositrice e musicista canadese che ha costruito una carriera basata sulla versatilità e sull’autenticità. Nota per la sua voce intensa e per la capacità di spaziare tra generi diversi, Salmena è stata frontwoman della band post-punk FRIGS, distinguendosi per il suo stile unico e la sua presenza scenica.

Negli ultimi anni, Salmena ha collaborato con artisti di alto profilo come Orville Peck, guadagnandosi riconoscimenti per il suo talento interpretativo. Con il progetto Cuntry Covers EPs, ha esplorato sonorità che vanno dall’Americana al dream pop, ampliando ulteriormente la sua gamma artistica. Ora, con il suo album solista Big Dog, celebra la resilienza e l’indipendenza creativa, offrendo al pubblico un’opera che incarna il suo percorso di crescita personale e professionale.

Un disco destinato a lasciare il segno

Big Dog è molto più di un album: è un manifesto di rinascita, resilienza e trasformazione. Con Stretch the Struggle come apripista, Bria Salmena invita il pubblico a unirsi a lei in un viaggio musicale ed emotivo che promette di essere tanto profondo quanto ispirante. Disponibile dal 28 marzo 2025, il disco è già atteso come una delle produzioni più significative dell’anno. (La redazione)