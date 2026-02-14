Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

La UEFA Champions League, conosciuta anche come UCL, è la più prestigiosa competizione calcistica per club in Europa. Nata nel 1955 con il nome di Coppa dei Campioni, ha subito una trasformazione nel 1992, assumendo la denominazione attuale e modificando il formato di gioco per includere più squadre.

Per seguire le dirette streaming del campionato UEFA Champions League 2024-2025, puoi affidarti alle piattaforme ufficiali dei broadcaster autorizzati. Controlla i servizi di streaming nella tua regione che detengono i diritti, come piattaforme televisive o online specifiche per il calcio.

Evoluzione del torneo

Nei primi trentacinque anni, la competizione prevedeva esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta. Solo le società vincitrici delle massime divisioni nazionali potevano partecipare. Negli anni novanta i requisiti di accesso furono ampliati, includendo squadre classificate seconde, terze o quarte in base alla classifica UEFA del loro campionato. Dal 1991 furono introdotte le fasi a gironi, modificando profondamente la struttura del torneo.

Formula attuale

Oggi la UEFA Champions League inizia a giugno con tre turni preliminari e un turno di spareggi. Le sette squadre vincenti accedono alla fase a gironi, insieme ad altre ventinove già qualificate. Le 36 formazioni affrontano partite di andata e ritorno, formando una classifica unica.

Le prime otto classificate passano direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto si sfidano nei play-off, con le vincitrici che avanzano agli ottavi di finale. Il torneo prosegue fino alla finale in gara unica, prevista tra maggio e giugno. La squadra vincitrice si qualifica alla Supercoppa europea e ottiene l’accesso alla Coppa Intercontinentale FIFA e alla Coppa del mondo per club.

Record e statistiche dei club

Il club più titolato della competizione è il Real Madrid con 15 trofei, seguito dal Milan con 7. Complessivamente, ventiquattro club hanno alzato il trofeo, di cui tredici in più occasioni. Tra questi: Liverpool e Bayern Monaco (6 titoli), Barcellona (5), Ajax (4), Inter e Manchester United (3), Benfica, Nottingham Forest, Porto, Juventus e Chelsea (2).

Solo due squadre hanno vinto la finale nel proprio stadio: il Real Madrid al Santiago Bernabéu nel 1957 e l’Inter a San Siro nel 1965. La Roma e il Bayern Monaco hanno perso le finali casalinghe, entrambe ai rigori. Juventus e Benfica, pur vincendo due volte, registrano statistiche negative: i torinesi hanno perso sette finali su nove, i portoghesi cinque su sette. Milano e Manchester vantano ciascuna due squadre vincitrici. Tra i calciatori più titolati figurano Francisco Gento, Nacho, Daniel Carvajal, Luka Modrić e Toni Kroos, con sei Champions League vinte.

Conclusione

La UEFA Champions League rappresenta non solo il massimo livello del calcio europeo per club, ma anche un torneo ricco di storia, record e momenti iconici. La sua evoluzione ha reso la competizione più accessibile e spettacolare, consolidando il prestigio dei club più titolati e dei calciatori che ne hanno segnato la storia. (La redazione)