Sugaregg è il terzo album di Bully, progetto solista della cantante e chitarrista di Nashville, Tennesseee, Alicia Bognanno.

Dodici brani prodotti e mixati dalla stessa Alice Bognanno, con l’aggiunta della produzione e del mixaggio di Graham Walsh.

Il nuovo disco di Bully non sarebbe stato possibile se la Bognanno non avesse affrontato ogni tipo di sconvolgimento immaginabile e non avesse, soprattutto, trasformato completamente il suo processo lavorativo.

Sugaregg vede la partecipazione del batterista Wesley Mitchell e del bassista Zach Dawes, famoso per il suo lavoro sui recenti album di Sharon Van Etten e Lana Del Rey.

Pubblicato il 21 agosto 2020 da Sub Pop con distribuzione italiana affidata ad Audioglobe, Sugaregg è in streaming via Bancamp sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)