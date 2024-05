50 anni di AC/DC: il concerto in Italia e altre 6 ristampe

Gli AC/DC sono una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 72 milioni sono negli USA.

Con 50 anni di leggendaria carriera alle spalle, continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo, vendendo ogni anno milioni di dischi e generando miliardi di streaming!

Dopo il successo delle prime 9 ristampe che hanno conquistato in Italia la classifica degli album fisici più venduti, il 21 giugno 2024 escono altri 6 leggendari dischi degli AC/DC, in occasione dei 50 anni di carriera dell’iconica band rock’n’roll.

IF YOU WANT BLOOD YOU’VE GOT IT – Il primo album dal vivo degli AC/DC, pubblicato in autunno nel 1978, è considerato una delle più grandi registrazioni live del rock and roll.

LET THERE BE ROCK – Pubblicato in Australia nel marzo del 1977, arriva nel resto del mondo quella stessa estate con l’iconico logo AC/DC. Si dice che durante la registrazione del solo nella traccia principale, l’amplificatore di Angus si surriscaldò e prese fuoco.

BALLBREAKER – Questo album, uscito nel 1995, ha visto la band lavorare per la seconda volta con il produttore Rick Rubin (dopo il singolo “Big Gun” tratto dalla colonna sonora del film “Last Action Hero”).

STIFF UPPER LIP – Pubblicato nel 2000, l’album ha visto la band riunirsi con George Young, fratello maggiore di Angus e Malcolm, alle redini della produzione per la prima volta dopo oltre un decennio. La copertina dell’album presenta una statua in bronzo di Angus Young, entrata anche nella scenografia del tour.

ROCK OR BUST – Questo album del 2014 è stato il primo a vedere Stevie Young, il nipote di Angus e Malcolm, alla chitarra ritmica. L’album è entrato al primo posto nelle classifiche in 12 paesi ed è stato tra i primi 5 in altri 12.

74 JAILBREAK – Pubblicato nel 1984, contiene brani che sono stati registrati nel 1974 e nel 1976.

In estate il Power Up Tour degli AC/DC arriverà in Europa. L’unica tappa in Italia sarà il 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia, i 100 mila biglietti disponibili sono stati venduti in poche ore dall’apertura delle prevendite! (La redazione)