Cassandra Jenkins, la talentuosa cantautrice di Brooklyn con il nuovo album «An Overview on Phenomenal Nature»

Cassandra Jenkins, la talentuosa cantautrice di Brooklyn che ha catturato l’attenzione con il suo secondo album acclamato dalla critica, An Overview on Phenomenal Nature, è pronta a far brillare ancora una volta la sua luce con il suo prossimo lavoro in studio, My Light, My Destroyer.

A due anni e mezzo dal trionfo di An Overview on Phenomenal Nature, che ha conquistato le classifiche dei migliori album dell’anno secondo Pitchfork e il Guardian, la Jenkins annuncia con entusiasmo l’uscita del suo terzo album, fissata per il 12 luglio 2024 sotto l’etichetta Dead Oceans.

My Light, My Destroyer promette di essere un viaggio emozionante attraverso il mondo sonoro unico di Cassandra Jenkins, che ha già catturato l’immaginazione di migliaia di fan in tutto il mondo. Gli ascoltatori possono già assaporare l’anticipazione del nuovo album grazie ai singoli Only One e Delphinium Blue, che offrono un assaggio del talento e della creatività che permeano l’intero progetto.

Il nuovo album vanta una lista impressionante di collaboratori musicali, inclusi El Kempner dei Palehound, Meg Duffy degli Hand Habits e Daniel McDowell, tra gli altri. La produzione è stata guidata da Andrew Lappin, il cui lavoro ha contribuito a plasmare l’atmosfera e il suono distintivo di My Light, My Destroyer.

Cassandra Jenkins ha iniziato il suo viaggio musicale con un EP omonimo nel 2013, guadagnando rapidamente elogi e attenzione per il suo talento unico. Il suo primo album, Play Till You Win, nel 2017 ha consolidato la sua reputazione come una delle voci più promettenti della scena musicale indipendente.

Tuttavia, è stato con An Overview on Phenomenal Nature, prodotto da Josh Kaufmann dei Bonny Light Horseman, che la Jenkins ha davvero lasciato il segno. L’album del 2021 ha confermato il suo status di artista da seguire, portandola ad aprire le date del tour inglese di Mitski nel corso del 2022 e ad accrescere una fanbase devota e sempre crescente.

Con l’uscita imminente di My Light, My Destroyer, Cassandra Jenkins continua a dimostrare la sua versatilità e il suo talento innato, promettendo agli ascoltatori un’esperienza musicale indimenticabile che li lascerà incantati e desiderosi di più. (Aaron Stack)