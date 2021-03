Little Oblivions è il terzo album in studio della cantautrice indie folk di Memphis, Tennessee, Julien Baker.

Registrato nella sua Memphis, il disco intreccia storie autobiografiche con le recenti esperienze fatte nella vita e in campo musicale dall’artista americana.

Little Oblivions è un lavoro che segna un cambiamento sonoro per Julien Baker, per via di intimi arrangiamenti di pianoforte e chitarra arricchiti opportunamente da basso, batteria, tastiere, banjo e mandolino. Tutti strumenti suonati dalla stessa Baker, che scrive e produce ogni pezzo dell’album.

La musicista statunitense affida invece la registrazione del disco a Calvin Lauber, il missaggio a Craig Silvey e la masterizzazione a Greg Calbi.

Pubblicato il 26 febbraio 2021 da Matador Records, Little Oblivions è in streaming integrale via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

