A distanza di ben 16 anni dal loro precedente album collaborativo, New Standards (2001), Nicola Conte e Gianluca Petrella pubblicano un nuovo disco dal titolo People Need People.

People Need People è un viaggio onirico e introspettivo alla ricerca di una musica profonda in grado di consegnare un messaggio universale di speranza, pace e amore.

Pubblicato il 26 febbraio 2021, People Need People è un lavoro di “jazz spirituale e cosmico” che arriva in un momento storico segnato da contrasti, incomunicabilità e distanziamenti sociali forzati. E probabilmente proprio per tutti questi motivi è un disco necessario. (La redazione)

ARTICOLI CORRELATI