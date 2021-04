I Black Country, New Road sono una formazione di rock sperimentale di Londra e For the first time è il loro primo lavoro discografico sulla lunga distanza.

Registrato con Andy Savours (My Bloody Valentine) durante il lockdown, For the first time è un disco che cattura perfettamente tutta l’energia e la carica esplosiva della band inglese.

For the first time contiene sei nuove canzoni incluse le reinterpretazioni dei loro primi due brani Athens, France e Sunglasses.

Pubblicato il 5 febbraio 2021 da Ninja Tune, For the first time è una sorta di capsula sonora del tempo che in qualche modo riesce a imbottigliare il passato, il presente e il futuro. (La redazione)

