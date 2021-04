Dopo l’omonimo esordio del 2019, ben accolto in Italia e all’estero, soprattutto nel Regno Unito, i milanesi Pinhdar pubblicano il secondo album dal titolo Parallel.

Prodotto con il celebre musicista e producer scozzese Howie B (Björk, Massive Attack, Tricky, Everything But The Girl, U2), Parallel conferma le capacità compositive e artistiche del duo di Milano, capace di mettere insieme in maniera moderna ed equilibrata l’eleganza suggestiva del dream pop con la cupa inquietudine del trip hop.

Il risultato è questo piacevole Parallel che in solo colpo passa in rassegna new wave, shoegaze e indie rock, ma con un approccio decisamente libero, coinvolgente e mai pedissequo.

«Lavorare assieme ai Pinhdar è stato un autentico piacere sonoro. Lavorare in remoto a questo progetto è stata una grande sfida sia per me sia per la band. Questa lontananza geografica ha conferito un colore in più all’album. Un colore che risplende». Howie B

Il duo composto da Cecilia Miradoli (voce e testi) e Max Tarenzi (suoni e strumenti) ha adottato un atteggiamento minimalista riducendo il sound a una combinazione di pochi fattori strettamente necessari.

Ampio spazio è riservato alle parti vocali, che dal canto più melodico si aprono a sussurri e inserti di spoken word, sino a influenze pop operistiche dalle derive trip hop che riportano alle mente certe cose tanto dei Portishead quanto di Kate Bush.

Le ipnotiche trame strumentali sono invece date dall’impiego di sintetizzatori analogici, chitarre elettriche e acustiche, tom-tom, timpano e rullante di batteria.

«Consideriamo questo album la nostra creazione artistica più autentica e sofferta. I suoi testi e le sue atmosfere, infatti, sono nati per salvarci dalle drammatiche vicende anche individuali che abbiamo affrontato durante un 2020 a dir poco surreale. Quando lo abbiamo terminato, con un forte senso di claustrofobia ancora addosso, abbiamo deciso di farlo volare fuori, lontano da tutto ciò, e di mettere quindi la nostra musica in mano a uno dei nostri produttori preferiti. Ecco così che abbiamo provato a contattare Howie B: non speravamo in una risposta, ma la risposta è stata rapida ed entusiastica. Howie B, alla fine, non solo ha mixato i brani ma ha addirittura contribuito alla produzione del disco con le sue manipolazioni sonore e la sua immensa vibe». Cecilia Miradoli e Max Tarenzi dei Pinhdar

Uscito il 26 marzo 2021, Parallel dei Pinhdar è disponibile anche un’edizione limitata in vinile pubblicata dall’etichetta inglese Fruits de Mer Records. Nel frattempo però è possibile ascoltarlo in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)