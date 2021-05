Sin dalla loro formazione nel 2018, le giapponesi Chai sono state associate a una gioia esplosiva.

Al centro della loro musica c’è la missione dichiarata di decostruire gli standard di bellezza e carineria che molto possono essere così opprimenti in Giappone.

Dopo l’uscita del secondo album Punk nel 2019, le Chai hanno girato il mondo suonando in importanti festival, come il Primavera Sound e il Pitchfork Music Festival, e andando in tour con protagonisti dell’indie rock come Whitney e Mac DeMarco.

Il loro terzo album, il primo per Sub Pop Records, si intitola Wink e contiene la musica più pastosa e minimale delle Chai, ma anche la scrittura di gran lunga più coinvolgente ed emozionante della band di Tokyo.

Le Chai realizzano una miscela sonora che si muove piacevolmente tra dance-punk e pop-rock, tra r&b e hip-hop. In alcuni passaggi ricordano i Pizzicato Five. (La redazione)