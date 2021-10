Listen to this article Listen to this article

Già leader dei Danny & The Champions Of The World, il cantautore britannico Danny George Wilson pubblica un disco interamente a suo nome.

Si intitola Another Place ed è un album attraverso il quale Wilson parla di incertezze e nuovi inizi, esplorando nuove strade sonore dalla sensibilità lo-fi .

Another Place nasce dall’incontro casuale tra Danny e il produttore Hamish Benjamin presso l’Union Music Store di Danny a Lewes, piccola città del Sussex.

Un incontro che mette insieme il cantautorato semplice e tradizionale di Wilson con le sperimentazioni sonore di Hamish, dal quale prendono vita dieci canzoni che sanno essere tanto fresche e sconvolgenti quanto romantiche: dallo schiaffo inziale di Lost Future alla malinconia della conclusiva Inbetween the Love, passando per la sbarazzina Sincerely Hopeing e le atmosfere notturne e sorprendenti di I Wanna Tell You.

Un album che vede oltretutto la partecipazione di personaggi come Jeff Tweedy (Wilco) e Gerard Love (già Teenage Fanclub) in I Wanna Tell You, rispettivamente alla chitarra solista e ai cori, ed Emma Swift che si unisce a Danny in I would Be In Love (Anyway).

Pubblicato da Loose Music il 15 ottobre 2021, Another Place di Danny George Wilson è in streaming via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)