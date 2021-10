Listen to this article Listen to this article

Il 23 ottobre 1940 nasce a Três Corações, in Brasile, Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé.

Nel giorno del suo ottantunesimo compleanno, vogliamo festeggiare O Rei (“Il Re”) con un disco del 1977, intitolato Pelé, prodotto e arrangiato dal compositore brasiliano Sérgio Mendes come colonna sonora di un documentario sulla vita del grande fuoriclasse del calcio mondiale.

Il disco vede la collaborazione di Pelé nei panni di autore e cantante in Meu Mundo É uma Bola (My World Is a Ball) e Cidade Grande (Big City), accompagnato alla voce da Gracinha Leporace, moglie di Sérgio Mendes. (La redazione)