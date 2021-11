2 Minuti

360 Parole

Listen to this article Listen to this article

Dopo i concerti estivi, i Giuda sono pronti a tornare a Roma per un concerto pomeridiano gratuito al Parco Schuster per domenica 21 novembre 2021, finalmente con pubblico in piedi.

Tra i maggiori esponenti del rock’n’roll italiano potente e grintoso, i Giuda si formano a Roma nel 2007 e fin da subito si rivelano come una realtà fortemente internazionale ed un gruppo di musicisti uniti sia sul palco che nella vita di tutti i giorni.

A tenere insieme ogni singolo membro della band c’è la passione comune per le esibizioni dal vivo e per un sound di stampo Seventies, ma perfettamente a fuoco nei confronti di sonorità più moderne.

L’ultima uscita discografica della band è il box set dedicato al decennale dell’album Racey Roller composto da tre singoli in formato 7” con demo e outtakes, un booklet con la storia degli inizi della band, la tessera ufficiale della Giuda Horde e vari gadget.

Il box set arriva dopo l’ultimo album E.V.A. uscito nel 2019, che racchiude nella musica e nei testi dei suoi brani tutte le esperienze dei Giuda e le loro inclinazioni artistiche: lo spazio extraterrestre rappresenta da sempre un’alternativa più piacevole rispetto all’implacabile delirio del pianeta Terra, di conseguenza il rock’n’roll di questi guerrieri lisergici si è avventurato nella stratosfera, con risultati incredibili. Quella dello spazio è una metafora per raccontare i viaggi, l’incontro tra culture diverse e la paura che spesso affligge l’essere umano.

Non siamo nostalgici e non vogliamo vivere nel passato! Se è vero che le nostre influenze appartengono perlopiù agli anni 60 e 70, due decadi in cui a livello artistico tutto è cambiato, è anche vero che la nostra è una band contemporanea, abbiamo modellato il nostro sound riportando tutto il nostro background nel 2019, creando così pian piano qualcosa di originale e, a mio avviso, di unico! Lorenzo Moretti (chitarrista dei Giuda)

L’ingresso al concerto è consentito solo dietro presentazione del Green Pass come da normativa attualmente in vigore. (La redazione)

FEEDBACK, SEGNALAZIONI, MESSAGGI... ISCRIZIONE NEWSLETTER SUPPORTACI CON UNA PICCOLA DONAZIONE COLLABORA CON NOI PROMUOVITI SU MUSICLETTER.IT Pubblicità

CERCA E ACQUISTA IL TUO PRODOTTO SU AMAZON