Musicletter Weekly #1. La playlist del fine settimana.

Si avvicina un altro fine settimana e questa la playlist numero uno con quale ci apprestiamo a farvi ascoltare alcuni dei tantissimi brani del 2021 che abbiamo ascoltato con piacere.

Una playlist che non ha alcun filo conduttore, se non quello di accompagnare parte del vostro weekend con 15 canzoni – per così dire – piacevoli e diverse dal solito.

Dentro Musicletter Weekly #1 ci troverete soprattutto artisti poco conosciuti al grande pubblico.

È il caso per esempio di FPA, For Those I Love, Vanishing Twin, Jupiter & Okwess, TV Priest e Chai, ma nella compilation ci sono anche canzoni di Nick Cave, Big Red Machine, Low e The War on Drugs che rispetto agli altri hanno sicuramente una visibilità maggiore.

La playlist è su SoundCloud, per cui se non siete abbonati, ogni tanto l’ascolto sarà interrotta da una breve pubblicità. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA