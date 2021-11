Bryan Adams. Nuovo album e tour in arrivo

1 Minuto

153 Parole

40 anni di carriera, 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award: il rocker canadese Bryan Adams torna con il nuovo album So Happy It Hurts che uscirà l’11 marzo 2022.

So Happy It Hurts è il quindicesimo album in studio di Bryan Adams e arriva a distanza di tre anni da Shine a Light (2019).

Partirà a gennaio 2022 il tour mondiale, che arriva in Italia anche in Italia: l’11 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 febbraio al Mandela Forum di Firenze e il 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

So Happy It Hurts è stato anticipato dal singolo omonimo. (La redazione)

I concerti in programma di Bryan Adams