Bryan Adams. Nuovo album e tour in arrivo

40 anni di carriera, 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award: il rocker canadese Bryan Adams torna con il nuovo album So Happy It Hurts che uscirà l’11 marzo 2022.
So Happy It Hurts è il quindicesimo album in studio di Bryan Adams e arriva a distanza di tre anni da Shine a Light (2019).
Partirà a gennaio 2022 il tour mondiale, che arriva in Italia anche in Italia: l’11 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 febbraio al Mandela Forum di Firenze e il 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).
So Happy It Hurts è stato anticipato dal singolo omonimo. (La redazione)
I concerti in programma di Bryan Adams
- Ven Dic 31 2021Bryan Adams
Rogers Arena, Vancouver, BC, Canada
- Sab Gen 29 2022Bryan Adams
Pavilhão Multiusos, Gondomar, Portugal
- Dom Gen 30 2022Bryan Adams
Altice Arena, Lisbon, Portugal
- Mar Feb 01 2022Bryan Adams
WiZink Center, Madrid, Spain
- Mer Feb 02 2022Bryan Adams
Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain
- Ven Feb 04 2022Bryan Adams
Arena de Genève, Geneva, Switzerland
- Sab Feb 05 2022Bryan Adams
Hallenstadion, Zürich, Switzerland
- Dom Feb 06 2022Bryan Adams
Olympiahalle, Innsbruck, Austria
- Mar Feb 08 2022Bryan Adams
Wiener Stadthalle - Halle D, Vienna, Austria
- Mer Feb 09 2022Bryan Adams
Arena Stožice, Ljubljana, Slovenia
- Ven Feb 11 2022Bryan Adams
Palazzo dello Sport, Rome, Italy
- Sab Feb 12 2022Bryan Adams
Nelson Mandela Forum, Florence, Italy
- Lun Feb 14 2022Bryan Adams
Zoppas Arena, Conegliano, Italy
- Dom Mar 13 2022Bryan Adams
Mercedes-Benz Arena, Berlin, Germany
- Mar Mar 15 2022Bryan Adams
Arena Nürnberger Versicherung, Nuremberg, Germany
- Mer Mar 16 2022Bryan Adams
Olympiahalle, Munich, Germany
- Gio Mar 17 2022Bryan Adams
SAP Arena, Mannheim, Germany
- Sab Mar 19 2022Bryan Adams
Lotto Arena, Antwerp, Belgium
- Dom Mar 20 2022Bryan Adams
Ziggo Dome, Amsterdam, Netherlands
- Lun Mar 21 2022Bryan Adams
LANXESS Arena, Cologne, Germany
- Mer Mar 23 2022Bryan Adams
Rockhal, Esch Sur Alzette, Luxembourg
- Mar Apr 19 2022Bryan Adams
DNB Arena, Stavanger, Norway
- Mer Apr 20 2022Bryan Adams
Oslo Spektrum, Oslo, Norway
- Gio Apr 21 2022Bryan Adams
Avicii Arena, Stockholm, Sweden
- Ven Apr 22 2022Bryan Adams
Malmö Arena, Malmö, Sweden
- Dom Apr 24 2022Bryan Adams
Scandinavium, Gothenburg, Sweden
- Mar Apr 26 2022Bryan Adams
Forum Copenhagen, Copenhagen, Denmark
- Mer Apr 27 2022Bryan Adams
Forum Horsens, Horsens, Denmark
- Gio Apr 28 2022Bryan Adams
Forum Horsens, Horsens, Denmark
- Ven Apr 29 2022Bryan Adams
Spektrum Vejle, Vejle, Denmark