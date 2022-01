«(Swojens) Cage» è il nuovo album del folksinger americano Zeb Gould

Da quando nel 2003 si è trasferito dall’Indiana a New York, Zeb Gould ha pubblicato diversi album acclamati dalla critica sia con il proprio nome, sia con i soprannomi di Bowery Boy Blue e Swojens.

I suoi primi lavori rientrano nel genere chitarristico-strumentale in stile John Fahey, mentre la sua produzione successiva segue l’alternative folk di Will Oldham.

Ecco cosa Zeb Gould scrive di sé e di questo suo nuovo album dal titolo (Swojens) Cage:

Dall’estate del 2013 fino all’inizio dell’inverno 2016, ho lavorato come estimatore per una piccola azienda che produceva elementi di fissaggio in plastica. Il mio compito era determinare, date tutte le variabili (materiale, manodopera, macchinari, ecc.) quanto addebitare al cliente per un determinato prodotto.

Il proprietario dell’azienda, un drogato di metadone incline alla rabbia, mi ha preso in giro una volta che si è diffusa la voce che ero un musicista, e ha iniziato a trascinarmi nel suo ufficio per lunghi discorsi sull’armonica jazz, Jerry Lewis e Joe Bonamassa. Poiché le sue lezioni erano regolarmente, e frequentemente, punteggiate da punte di rabbia incoerente, ho iniziato a trascorrere la maggior parte della giornata lavorativa che potevo lontano dalla fabbrica.

La mia fuga preferita era lo Stop & Shop locale, dove prendevo un panino e mangiavo mentre ero parcheggiato vicino a una piccola struttura di scommesse fuori pista. È stato qui, guardando gli scommettitori andare e venire e i gabbiani litigare per gli avanzi di cibo, che ho iniziato ad annotare le idee che alla fine sarebbero diventate questo album.

Non sono sicuro che importi che tu sappia queste cose, ma questo è dove mi trovavo, ed è quello che stavo facendo quando sono arrivate queste canzoni per la prima volta.

Per quanto ne so, le macchine ronzano ancora, i gabbiani stanno ancora combattendo e gli scommettitori stanno ancora scommettendo.

Zeb Gould