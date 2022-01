«Psicanaliswing», il nuovo singolo di Davide Zilli con le Sorelle Marinetti

1 Minuto

Esce oggi, venerdì 14 gennaio 2022, Psicanaliswing, il nuovo singolo del cantautore-professore Davide Zilli, in collaborazione con le Sorelle Marinetti.

Il singolo anticipa l’omonimo album, il terzo di Davide Zilli, in uscita il 21 gennaio 2022 per l’etichetta Cosmica di Daniele “Bengi” Benati.



Quante cose facciamo grazie a lui senza rendercene conto? Ecco a voi l’inconscio, l’unico influencer che non ha visualizzazioni. Ai cori le scoppiettanti Sorelle Marinetti, su un esuberante beat elettroswing.

Qualcuno diceva ‘se una cosa ti spaventa, ballaci sopra. Ecco, il nuovo singolo è un elettroswing in cui volare nel modo più leggero possibile sul tema più profondo possibile: l’inconscio. E non c’era modo migliore per farlo che con le splendide polifonie vintage delle Sorelle Marinetti. Davide Zilli

Prodotto da Riccardo Di Paola, l’album vede collaborazioni illustri e trasversali come, oltre a le Sorelle Marinetti, anche Paolo Rossi e l’Orchestra di Mirko Casadei, in un caleidoscopio di storie quotidiane raccontate sempre al crocevia tra pop e jazz. (La redazione)