Sanremo 2022. I favoriti alla vittoria del Festival della Canzone Italiana

2 Minuti

231 Parole

A dispetto di altre testate giornalistiche italiane, pur occupandoci prevalentemente di musica da quasi 16 anni, non abbiamo avuto la possibilità di poter ascoltare in anteprima nessuna delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022 e, pertanto, non sapremmo darvi alcun giudizio personale sulla qualità di ciascun brano proposto.

Senza alcun biasimo nei confronti di chi ha avuto l’opportunità di ascoltare le 25 canzoni in anteprima, come sempre – qui a Musicletter.it – aspetteremo di giudicare le canzoni in gara alla celebre kermesse canora italiana durante la diretta televisiva che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022.

Per allinearci in qualche modo alla pletora di giudizi, più o meno vaghi e talvolta persino indecifrabili, apparsi sui magazine più stimati, da parte nostra abbiamo deciso di segnalarvi, a oggi 15 gennaio 2022, i favoriti alla vittoria della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, secondo le quotazioni del sito di scommesse Snai. (La redazione)

SANREMO 2022 – FAVORITI E QUOTE (SNAI)