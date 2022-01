«I Can’t Let Go» è l’album d’esordio della modella e attrice Suki Waterhouse

2 Minuti

Il 22 aprile 2022 sarà pubblicato su Sub Pop Rercord I Can’t Let Go, l’atteso album di debutto dell’attrice e modella britannica Suki Waterhouse.

Suki Waterhouse cataloga i momenti più intimi, formativi e significativi della sua vita nelle canzoni. Potrete già conoscere il suo nome o il suo lavoro come modella e attrice, ma conoscerete davvero la poliedrica artista solo attraverso la sua musica.

Cresciuta a Londra, la Waterhouse ha sempre visto la musica come l’unico e vero modo per esprimere la sua creatività e raccontare storie.

I precedenti singoli Brutally, Good Looking e Valentine sono stati paragonati sia al suono della Paisley Underground di Los Angeles e dei Mazzy Star come a quello di gruppi degli anni ’60, o degli svedesi The Concretes e degli scozzesi Camera Obscura.

Ora manca poco all’uscita del sui primo lavoro discografico sulla lunga distanza, I Can’t Let Go, e ad anticiparli arriva il nuovo singolo Melrose Meltdown, accompagnato da uno splendido e stilizzato video musicale diretto da Sofia Malamute.

Sia il brano Melrose Meltdown che l’intero album sono prodotti dal da Brad Cook, noto per le sue collaborazioni con Bon Iver, The War On Drugs, Snail Mail, Waxahatchee. (La redazione)