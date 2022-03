Angélique Kidjo. Una data in Italia per l’artista beninese

1 Minuto

Angélique Kidjo è una delle voci più originali e straordinarie del panorama musicale internazionale nonché fonte d’ispirazione per tanti artisti con il suo eclettismo e spirito creativo.

L’artista beninese, da sempre in prima linea per i diritti umani e ambasciatrice Unicef, con il ultimo album del 2021, Mother Nature, si apre a una riflessione sui temi del cambiamento climatico, inserendo canzoni che sono concepite come vere e proprie conversazioni con la natura.

La cantante del Benin si esibirà in Italia venerdì 8 giugno 2022 al Festival di Spoleto. Ad accompagnarla ci saranno Thierry Vaton al pianoforte, Amen Viana alla chitarra, Rody Cereyon al basso, David Donatien alle percussioni e Gregory Louis alla batteria. (La redazione)