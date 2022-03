Segnali di Ripresa con il nuovo singolo «Roots»

1 Minuto

192 Parole

Roots è il nuovo singolo dei Segnali di Ripresa, trio marchigiano in bilico tra indie-rock, folk ed elettronica, di ritorno sulle scene dopo 5 anni di silenzio.

Trattasi della seconda anticipazione dalla loro nuova attesa fatica discografica, Sacrifice, in uscita il il 21 aprile 2022 per la label Marche di Fabbrica.

Roots è un divertimento (per usare una parola in prestito dalla classica) tra un remix e un brano di elettronica indie. La sua forza affonda le “radici” nella musica popolare da ballo marchigiana.



Soltanto qualche generazione fa un organetto e un tamburello erano sufficienti a far divertire, ballare, sognare e innamorare i giovani delle campagne. I tempi e le generazioni cambiano, ci sono state le balere con i liquori al bancone del bar e poi le discoteche con i gin tonic. Sono cambiate troppe cose, quello che rimane è la memoria e la voglia di ballare, la stessa di una volta. Segnali di Ripresa

Così come per il precedente singolo Colours, anche Roots è accompagnato da un particolarissimo video ideato e realizzato dagli stessi Segnali di Ripresa, in una miscela audio/video davvero irresistibile. (La redazione)